Pro League: qui a le dernier mot pour remettre un match "contaminé"? - 24/09/2020 Depuis quelques semaines, le chiffre 7 tourne en boucle dans le milieu du foot. Ce n'est pas un nombre du buts inscrits ou un nombre de points mais bien le nombre minimum de joueurs contaminés qu'un club doit avoir pour pouvoir demander le report de son match du week-end. Malgré tout, vous aurez certainement lu, ça et là, que certains joueurs n'étaient pas pris en compte. Que certains autres étaient trop jeunes. Mais la vérité n'est pas aussi simple. Pour comprendre le protocole mis en place par la Pro League, il faut d'abord remonter au mois d'août. A la veille du début du championnat pour être précis. Ce jour est aussi l'échéance à laquelle les clubs professionnels doivent remettre deux listes de joueurs sélectionnables pour la saison. Une liste A qui compte 25 joueurs de plus de 21 ans et une liste B qui contient un nombre illimité de joueurs de moins de 21 ans. Ces deux listes sont prises en compte en ce qui concerne le protocole des tests covid et il convient de distinguer deux cas. Si 7 joueurs de la liste A sont testés positifs, la demande de report doit être automatiquement acceptée. Une décision prise en assemblée générale par la Pro League. Par contre, si un club compte 7 joueurs positifs répartis sur les deux listes, c'est le manager du calendrier Nils Van Branteghem qui doit trancher. Sa mission est de déterminer si ce sont des joueurs "importants" qui sont contaminés. Autant dire que la décision est difficile à objectiver. Sinon, un médecin mandaté par la Pro League a également le pouvoir d'écarter un joueur positif jusqu'à 5 heures avant une rencontre. Le pouvoir n'est pas dans les mains d'un seul homme mais la Pro League garde la main sur les décisions. Tant mieux car dans les clubs, les procédures n'ont pas toujours été bien assimilées...