Pro League : Ostende et son directeur financier sanctionnés pour les critiques à l'arbitre Visser après le match face au Standard

Le Comité disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA) a infligé, lundi, une suspension de trois mois avec sursis à Thorsten Theys, le directeur financier du KV Ostende. Il devra en outre s'acquitter, tout comme le club, d'une amende pour ses critiques à l'encontre de l'arbitre Visser après la défaite contre le Standard (1-0) fin aout.

Le KVO avait été battu sur un but contesté de Selim Amallah, qui semblait être hors-jeu mais dont la position n'avait pas pu être vérifiée par le VAR car le joueur liégeois n'avait pas les pieds au sol. L'entraîneur ostendais Alexander Blessin s'était emporté devant les caméras, le CEO français Gauthier Ganaye s'était exprimé sur Twitter et le KVO s'était fendu d'un communiqué cynique le lendemain.

Mais le parquet avait également découvert que Theys avait envoyé au manager des compétitions de l'URBSFA Thibaut De Gendt, via WhatsApp, plusieurs messages peu respectueux du corps arbitral.

Le parquet fédéral avait fermement condamné la communication adressée à un représentant de l'Union belge et avait poursuivi à la fois Theys (pour les messages WhatsApp) et le club (pour le communiqué de presse cynique). Deux semaines plus tard, le Comité disciplinaire a infligé une suspension de trois mois avec sursis à Theys, assortie d'une amende de 3.000 euros (dont 1.500 effectifs). Le KVO écope lui d'une amende de 5.000 euros (dont 2.500 effectifs).