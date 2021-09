Pro League : Ostende - Anderlecht, les Mauves face à des Côtiers en reconstruction (LIVE audio et commenté 18h30)

Anderlecht a concédé le partage face à La Gantoise lors du match en retard de la cinquième journée de Pro League. Les Mauves laissent derrière eux une prestation intéressante et peuvent se tourner vers Ostende. Les Côtiers ont connu une 0 sur 9 ennuyeux (Standard, Zulte-Waregem, FC Bruges) sans inscrire le moindre but avant de connaître un vrai sursaut d'orgueil contre la lanterne rouge du Beerschot. Le noyau subit les lendemains des départs de plusieurs de ses cadres : Arthur Theate, Andrew Hjulsager, Fashion Sakala, Jack Hendry ou Jelle Bataille ont été voir ailleurs et le travail de reconstruction prend du temps. A Anderlecht d'en profiter, en gardant à l'oeil que cette équipe demeure capable de se sublimer, comme contre Genk (victoire 3-4) ou La Gantoise (victoire 1-0).