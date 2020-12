Pro League : Nils Schouterden signe pour un an et demi à Larnaca

Nils Schouterden a signé un contrat portant sur an et demi, avec option pour une saison de plus, à l'AEK Larnaca, a indiqué le club chypriote lundi. Eupen avait jeudi le départ de son capitaine pour le club chypriote, où il a signé après avoir passé la traditionnelle visite médicale.

Nils Schouterden, 32 ans, a disputé 125 matches et marqué 20 buts pour la KAS Eupen. Il a effectué deux passages au Kehrweg. Il avait d'abord porté le maillot des Pandas, qui l'avaient recruté de Saint-Trond, lors de la saison 2013-2014 avant de revenir en juillet 2017. Entre-temps, le milieu de terrain, formé à Oud-Heverlee Louvain, avait joué à Westerlo et au KV Malines.