Alors qu’il faisait partie des joueurs indésirables depuis le début de la saison, Maxime Lestienne effectue son retour dans l’effectif professionnel du Standard. Le Mouscronnois avait été relégué dans le noyau U21 en raison de ses prestations sportives décevantes mais aussi suite à des échanges houleux avec la Direction et le Président Bruno Venanzi en particulier.

L’horizon de Maxime Lestienne semblait donc bouché à Sclessin mais comme il l’avait fait avec Noé Dussenne et Mehdi Carcela, il y a un mois lors de son arrivée en bord de Meuse, Luka Elsner a décidé de tendre la main à l’ex-joueur du Club brugeois : " En concertation avec le staff technique et le management, nous avons décidé de réintégrer Maxime Lestienne dans le noyau pro. Il peut donc à nouveau s’entraîner avec l’équipe première et à court terme nous aider, je l’espère, à affronter les prochaines échéances et prendre les points nécessaires pour remonter au classement. Je suis en tout cas satisfait de pouvoir compter sur un tel joueur dans mon équipe ".

La balle est dans son camp

Maxime Lestienne reçoit ainsi une nouvelle (dernière) chance de s’illustrer sous le maillot rouge et blanc du Standard. Et les attentes sont bien réelles : " Si on a décidé de le réintégrer, c’est que nous comptons sur lui. Il faut dire que nous n’avions pas ce type de profil sur le flanc gauche " explique le coach franco-slovène… " Et comme il est à disposition du club, c’est un peu stupide de ne pas faire appel à lui. C’est vrai qu’il s’est passé des choses par le passé mais depuis de l’eau a coulé sous les ponts et on ressent chez le joueur une volonté de faire amende honorable. Il est en tout cas motivé à l’idée de relever ce challenge avec le Standard. C’est donc une bonne nouvelle qui a été plutôt bien accueillie par tout le groupe. A lui maintenant, d’apporter un maximum d’implication sur le terrain pour prouver qu’il y avait de la sincérité dans cette démarche. Nous avons eu une discussion conjointe et nous étions tout d’accord à la solution à apporter à ce problème. Selon moi, c’est du win-win parce que nous avons tous à y gagner, le club comme le joueur. A partir du moment où les intérêts convergent, il n’y avait donc plus d’obstacles pour le réintégrer dans le noyau et la Direction s’est aussi montrée compréhensive ".

Son dernier match remonte au 19 mai

Reste à voir la condition physique du joueur. Maxime Lestienne n’a plus joué de match officiel depuis six mois (défaite à Gand, 2-0, le 19 mai en Playoffs 2). Cela pourrait constituer un frein à ce bel enthousiasme même si Luka Elsner se veut plutôt rassurant : " Sur le volet athlétique, je n’ai pas trop d’inquiétudes. Maxime a fait les efforts nécessaires en s’entraînant comme un professionnel avec Espoirs. C’est vrai qu’il n’a plus le rythme des matches mais cela peut vite revenir. C’est maintenant à lui de montrer qu’il est meilleur que d’autres joueurs pour postuler une place dans l’équipe. En attendant, je veux qu’il donne le maximum à l’entraînement pour aider l’équipe. Peu importe s’il prend place en tribunes lors des cinq prochains matches, je veux qu’il soit prêt quand je ferai appel à lui et rien n’exclut une présence de sa part dans les prochaines rencontres ".

L’autre bonne nouvelle en provenance de Sclessin, c’est le rétablissement de Selim Amallah (blessure aux adducteurs). Le milieu de terrain créatif s’est entraîné avec le groupe cette semaine et devrait donc être sélectionné pour le match de samedi à Eupen alors que Merveille Bokadi, de retour à 100%, devrait être aligné dès le coup d’envoi. A l’exception d’Abdul Tapsoba, Luka Elsner dispose donc désormais d’un noyau au grand complet.