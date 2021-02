Pro League : Le Standard s’incline à Zulte après avoir mené deux fois (3-2)

Après un début de match poussif lors duquel les deux équipes s’observent, Maxime Lestienne sert parfaitement Joao Klauss dans la profondeur. Le Brésilien s’avance alors aux 25 mètres et envoie une magnifique frappe dans la lucarne de Louis Bostyn qui ne peut que s’incliner (0-1, 11'). Le Standard pensait certainement avoir fait le plus dur en ouvrant le score, mais l’ancien standardmen Jean-Luc Dompé, déjà buteur au match aller, égalise dans la foulée sur un beau coup-franc (1-1, 15'). Dix minutes plus tard, Maxime Lestienne reçoit un excellent ballon dans le rectangle adverse. Il met dans le vent son opposant direct à l’aide d’un bon crochet mais manque complètement sa frappe du pied droit qui s’envole (25'). Par la suite, aucune occasion dangereuse à se mettre sous la dent malgré l’envie des deux équipes. Résultat logique entre le Essevee et les Rouches à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Standard ne perd pas de temps et prend directement l’avantage. Mehdi Carcela lance Klauss sur le flanc droit et sert intelligemment Samuel Bastien en retrait. Le milieu tire en un temps et trompe le gardien de Zulte Waregem (1-2, 53'). À nouveau, les Liégeois mènent au score… avant d’encaisser un but dans les trois minutes suivantes. Dompé, encore lui, se balade dans la défense adverse et sert Gianni Bruno qui n’a plus qu’à marquer (2-2, 56'). Tout est à refaire pour les hommes de Mbaye Leye. Et ça va se compliquer pour les Liégeois. Dans la foulée, Govea trouve Bruno qui trompe Arnaud Bodart pour la deuxième fois de la partie (3-2, 59'). Mené, Leye réagit en effectuant deux changements : Amallah remplace Carcela tandis que Muleka monte à la place de Dussenne. Muleka se met directement en évidence mais Bostyn réalise une bonne parade (65').

Zulte Waregem gère parfaitement la fin de rencontre et le Standard ne parvient pas à se créer d’occasions. Victoire de Zulte 3-2 !