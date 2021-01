Pro League : La renaissance d’Ostende, aux portes des PO1 grâce à son football total

Le KV Ostende est passé par des moments de doutes immenses. La fin du règne de Marc Coucke a laissé place à une zone de turbulence, due à l’absence d’investisseurs durables. L’arrivée du Pacific Media Group a d’abord ramené de la sérénité dans les comptes. Puis l’arrivée d’Alexander Blessin comme coach a redonné une identité sportive au club. Ce n’est peut-être qu’une hype sans lendemain, mais cet Ostende-ci propose l’un des footballs les plus alléchants de la Pro League.

"Ostende peut battre n’importe qui"

3 images Alexander Blessin emmène ses hommes dans une spirale positive. © Tous droits réservés

Gautier Ganaye, le président exécutif du club, avait pourtant planté le décor de la saison en déclarant : "Ostende peut battre n’importe qui en Belgique". Une punchline qui aurait pu passer pour de l’arrogance de la part du président exécutif français, tout fraîchement parachuté par le nouveau propriétaire du club côtier. A l’époque, Ganaye détaille le projet qu’il ambitionnait de mener pour les Kustboys et semble avoir de la suite dans les idées. Il tient en trois points : dégager des bénéfices en revendant les joueurs les plus en vue, n’engager aucun joueur de plus de 26 ans et appliquer les principes de contre-pressing chers à Ralf Rangnick.

Des plus-values à venir

Le premier point se jugera à la fin de la saison, même si on peut déjà imaginer les plus-values à venir. Le recrutement sur base des très populaires datas a permis aux Ostendais de signer quelques petites perles qui brillent depuis le début de la saison. Maxime d’Arpino, Jelle Bataille, Makhtar Gueye, Nick Bätzner ou Arthur Theate devraient tous, à court ou moyen terme, renflouer les caisses du club. La direction n’a pas hésité à innover cette saison en repartant pratiquement d’une feuille blanche : "Ostende n’était pas un pitch facile pour attirer des joueurs et des sponsors… Mais l’avantage est qu’on a pu repartir d’une page blanche : il n’y avait plus qu’une dizaine de joueurs sous contrat et on a pu donner à l’équipe les contours qu’on voulait," déclarait Ganaye à la RTBF en octobre. Le club a donc mis 15 nouveaux joueurs sous contrat en étant inventif vu le peu de budget alloué aux transferts entrants. Un choix payant puisqu’avec 35 points en 23 matchs, Ostende est déjà largement sauvé et peut regarder vers le haut.

Les vieux quittent le navire

3 images Jack Hendry et Arthur Theate sont deux nouveaux noms de notre championnat. © Tous droits réservés

Autre principe de la nouvelle direction : ne recruter aucun joueur de plus de 26 ans. Si c’était vrai pour le mercato entrant, cela se vérifie également dans le sens des départs. Bram Castro (38 ans) est en fin de contrat, tout comme Brecht Capon et Ari Skulason. Kevin Vandendriessche a déjà prévu de faire ses valises puisqu’il rejoindra Courtrai en fin de saison. Preuve que le club est prêt à sacrifier l’expérience de certains routiniers du championnat pour embrasser encore mieux le projet sportif.

Blessin, une bénédiction

"On s’est moqué de nous quand on a engagé un entraîneur n’ayant jamais coaché des pros", rappelait Ganaye. Plus personne ne se moque aujourd’hui. Alexander Blessin, l’ancien entraîneur des jeunes du RB Leipzig, est venu à la côte avec une valise de principes de jeu : ceux du vénéré Ralf Rangnick, qui ruissellent dans tout le football de la galaxie Red Bull. C’est un football basé sur le contre-pressing, un réflexe immédiat à la perte de balle qui doit permettre aux joueurs de récupérer le ballon en moins de sept secondes, avant de déclencher une offensive dans la foulée. Des principes qui, quand ils fonctionnent, sont un régal à voir. Jurgen Klopp s’en est inspiré à Liverpool, Leipzig s’est hissé en demi-finale de la Ligue des champions la saison dernière et Salzbourg continue de sortir des joueurs formidables chaque saison. Face à Bruges en semaine, Ostende a joué le jeu, loin de camper dans son propre rectangle en attendant que les offensives brugeoises passent. Et les Ostendais n’étaient pas loin de repartir avec un point. Face à l’Antwerp samedi soir, Ostende était largement plus intéressant à voir jouer que son opposant du soir. Pour une victoire retentissante à la clé. Les Côtiers sont aux portes de top 4 et peuvent continuer le rêve de se mêler à la bataille pour y obtenir un ticket.

