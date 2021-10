Après une neuvième journée où l’Union s’est fait battre par l’Antwerp et le Cercle par la Gantoise, les deux équipes sont déterminées à arracher des points.

La première belle occasion dans le jeu apparaît au bout de la douzième minute. Elle est pour l’Union. Après une belle ouverture, Loïc Lapoussin se frotte à Thomas Didillon qui fait une très belle interception du ballon. Coup franc pour l’Union à la 22ème, le ballon de Teuma surmonte le mur et vient trouver la latte brugeoise. Une frappe de Dino est déviée à la 24ème et empêche le Cercle de marquer un premier but.

Jusqu’à présent le match est équilibré et de jolies constructions sont mises en place par les deux équipes, même si l'Union était un peu en dessous dans les duels et que l'équipe saint-gilloise a manque de maîtrise technique. Le score reste à 0-0 à la fin de la première période.

Le Cercle ouvre la seconde mi-temps offensivement mais ne parvient pas à ouvrir le score. L’Union essaye de contrer mais le tir passe à côté.

Au bout de 10 minutes, Lynen, qui venait de monter pour remplacer Marcq, se blesse et doit sortir du terrain. C’est Amani qui prend sa place.

Ouverture du score à la soixantième par l’Union St-Gilloise, Deniz Undav vient assister Dante Vanzeir qui feinte Alexander Corryn pour dribbler le gardien et mettre son sixième but cette saison, 0-1.

Les Brugeois tentent de renforcer le pressing à l’aube du dernier quart d’heure.

0-2, doublé de Vanzeir à dix minutes de la fin, passe décisive de Undav, encore. Didillon, peu aidé par la défense brugeoise ne peut rien faire face à la frappe de l’attaquant saint-gillois.

Une minute que Kaoru Mitoma a remplacé Vanzeir, il crée déjà une superbe action sur la gauche face à la défense statique du cercle de Bruges. Il sert Lapoussin qui enterre la victoire de l’Union à la 84’au Stade Jan Breydel, 0-3.

À l’issue d’un match dont la première heure n’avait pas beaucoup de saveur, l’Union Saint-Gilloise s’impose 0-3 au Cercle de Bruges s'empare provisoirement de la première place du classement, en attendant les résultats de ses poursuivants.