Pro League : Hendrik Van Crombrugge : " Je pense que les coups de sifflets du public sont justes"

Anderlecht s’est incliné face à l’Union Saint-Gilloise sur le score 3-1. Hendrik Van Crombrugge, le capitaine des Mauves, est revenu sur la rencontre au micro de Patrick Stein d’Eleven. Pour ce premier match de la saison, les lacunes de l’an dernier ont refait surface. "Oui, c’est vrai qu’on a eu une grosse occasion avec Amuzu en première mi-temps qui finit sur le poteau. Je pense que le premier but, on le donne trop facilement."

Pourtant, les Mauves connaissaient les forces de leur adversaire du jour. " On était prévenu que c’était une équipe qui était très forte en contre-attaque." Le gardien revient aussi sur le deuxième but offert par la défense bruxelloise. "Le deuxième but, il ne faut pas faire un dessin. Ce sont des erreurs stupides. Le troisième but, c’est une action individuelle d’Amani."

Ce genre d’erreurs étaient déjà présentes dans le jeu des Mauves l’an dernier. "Ce sont des erreurs individuelles, surtout le deuxième but." Le portier regrette que les joueurs ne retiennent pas les leçons du passé. "Des fautes on doit en faire le moins possible. Et quand on commet, on doit apprendre de ses erreurs."

Lucide sur la prestation de son équipe, le gardien revient sur ce qui a empêché Anderlecht d’empocher les trois points. "Un, on a fait trop d’erreurs. Et de deux, des fautes comme cela, on en a déjà fait dans le passé. Donc ce n’est pas bon."

Les Mauves ont été sifflés par leurs propres supporters mais le capitaine ne leur en veut pas. " Je pense que ces coups de sifflets du public sont justes. Ils ont le droit de nous siffler après une performance et un résultat pareils."

Anderlecht devra vite se remobiliser pour leur prochain match de championnat face à Eupen.