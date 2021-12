Les chutes de neige ont rendu le terrain quasi impraticable. Après la rencontre, Edward Still était heureux mais sans voix : "Je ne sais pas quoi dire. On est très très fier de l’effort, de l’engagement, du fighting spirit que l’équipe a montré. Parce que les conditions étaient hyper compliquées. Le ballon ne rebondit pas, le ballon ne roule pas. On était un peu perdu, parce que tu ne sais pas quoi faire. Tous les repères sont perdus. On s’adapte, on y va à l’instinct en essayant simplement de gagner le ballon avant l’adversaire, mais c’est hyper compliqué. Chapeau à mes joueurs, qui ont tout fait, pour que ce petit brin de chance tombe de notre côté, et c’est arrivé".

Le coach des Zèbres signe sa 9e victoire de la saison. Et même si elle a été acquise dans la douleur, elle est méritée pour Edward Still : "Je suis très content parce qu’on s’est créé de nombreuses occasions. On n’en n’a pas laissé beaucoup à l’adversaire. Donc sur ce point-là bravo à l’équipe. Mais j’ai presque envie de m’excuser auprès des spectateurs, et des téléspectateurs, parce que qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à voir ce soir. La seule chose qu’on devait faire c’est s’accrocher et rentrer à la maison avec une victoire".

Mission accomplie même si sur le terrain c’était mission impossible : "Sur le terrain il n’y avait pas de passes, pas de contrôles. Cela va pile à l’encontre de notre jeu. C’était mission impossible. Il a fallu trouver un moyen pour gagner le match 1-0 et on l’a fait. On a eu 7 occasions franches, et au plus le match avançait, au plus ça se jouait sur un détail".

Loïc Bessile, le buteur du soir, a réussi à profiter de ce détail pour offrir une belle victoire aux Carolos, qui sont plus que jamais bien ancrés dans le top 4.