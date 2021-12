Pro League : Charleroi écarte Ostende sous la neige, les Zèbres s’installent dans le top 4

La neige a bien failli faire rentrer tout le monde à la maison avant l’heure. Monsieur Put, l’arbitre de cette rencontre, a inspecté la piste de luge carolo, sous toutes les coutures, avant d’autoriser la tenue de ce match. Le onze carolo est le même que celui aligné à Sclessin. Chez les côtiers, Guillaume Hubert, retrouve sa place entre les perches.

Les Zèbres se créent la première grosse occasion à la 6e minute. Nicholson bute sur Hubert. Le portier ostendais qui peut remercier la pelouse détrempée, qui ralentit le ballon.

Après une tentative manquée de Ambrose pour le KVO à la 9e, Charleroi se crée deux possibilités, coup sur coup, via Nicholson et Gholizadeh. On joue depuis 15 minutes.

Un peu avant la demi-heure, les hommes d’Edward Still, ouvrent la marque. Belle action collective des Carolos. Gholizadeh trouve Nicholson à l’entrée du grand rectangle. Le Jamaïcain trompe Hubert… Mais l’arbitre signale une position hors-jeu, confirmée ensuite par le VAR. On retrouve encore une fois Nicholson à la 43e, et une fois encore il perd son duel face à un Guillaume Hubert impérial. C’est un nul blanc à la pause.