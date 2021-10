Pro League, Cercle Bruges - Standard : les Rouches pour leur vrai départ sous Elsner (LIVE 16h15 audio et commenté)

Le Standard nouveau n'est pas encore arrivé. Pire : la fin de bouteille des Rouches a fait tache. Contre OHL, les Liégeois ont concédé un partage en fin de rencontre, constituant une nouvelle preuve qu'un avantage de deux buts n'est absolument plus synonyme de victoire. Pour son premier déplacement en tant que T1 des Standardmen, Luka Elsner hérite d'un déplacement au Cercle. Une équipe brugeoise avant-dernière au classement qui peine à trouver son football cette saison avec Yves Vanderhaeghe. Avec un 0 sur 12 avant de recevoir le club liégeois, le club de la Venise du Nord aura même l'obligation de l'emporter sans quoi ils pourraient voir leur entraîneur recevoir son C4.

Au Standard, il conviendra d'être attentif au onze proposé par Luka Elsner. Ce dernier a réhabilité Abdoul Tapsoba (titulaire pour la première fois de la saison... et buteur), Noë Dussenne (titulaire après un début de saison au placard) et Mehdi Carcela (revenu du purgatoire... pour un dernier sursaut d'orgueil ?). Le temps presse pour les Rouches qui comptent 14 sur 33 (42% des points mis en jeu) et qui doivent éviter de voir le train des playoffs 1 s'éloigner.