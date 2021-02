C’est au plus tard pour ce soir à minuit que les clubs de Proleague doivent rentrer leur dossier de licence pro pour la saison prochaine. Pour certains, ce sera peut-être plus compliqué que prévu. Et parfois le parcours est ardu avant d’obtenir le précieux sésame. En attendant, voici le calendrier des prochaines semaines.

15 février à minuit : les clubs doivent rentrer par un logiciel informatique leur dossier de demande de licences à l’Auditorat des Licences à la Fédération (c’est le nouveau nom de la Commission des Licences).

Nils Van Brantegem, le manager des licences, et ses assistants disposent de 20 jours ouvrables pour analyser les dossiers en détail . C’est-à-dire les preuves de paiement au 31 décembre 2020 des salaires des joueurs et des entraîneurs, les cotisations ONNS, précomptes professionnels, , TVA, assurance pension, taxes diverses, loyers du stade si ce n’est pas un stade communal, ….

Du 16 au 22 mars , l’auditorat des licences examine le dossier en tenant compte des remarques du manager des licences.

S’il y a un problème, des zones d’ombre ou des questions à poser, les représentants des clubs sont convoqués devant l’Auditorat pour tour des documents complémentaires ou des explications nécessaires. Ces auditions se dérouleront les 1, 2, 6 et 7 avril prochains à partir de 17 heures.

Les décisions de l’Auditorat tombent au plus tard le 14 avril .

Si la décision est négative, le club dispose de trois jours après la notification pour faire appel devant la chambre spéciale de la CBAS. Les décisions de la Cour d’Arbitrage doivent tomber le 10 mai au plus tard.

Rappelons que la raison principale de l’octroi des licences est de prouver la continuité financière du club pour la saison prochaine. Avec des recettes garanties, des budgets prévisionnels ou de lettres de conforts apportés par des personnes physiques ou des sociétés propriétaires du club avec garanties bancaires. La Fédération entend bien ne pas revivre le long et douloureux feuilleton virtonais de la saison dernière. Elle avait été finalement désavouée par l’Autorité belge de la Concurrence après avoir refusé la licence au club gaumais et à son président Becca.