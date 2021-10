Pro League, Anderlecht - OHL : les Mauves face à des Louvanistes à la peine (LIVE audio et commenté 18h30)

Anderlecht retrouve OHL pour cette 13e journée de championnat. Les Mauves ont bien géré leur dernier rendez-vous en championnat face à la lanterne rouge du Beerschot (4-2) et affrontent une équipe d'OHL qui se cherche encore malgré deux victoires de rang contre Saint-Trond (4-1) et Lierse Kempenzonen (en coupe, 2-1). Les Louvanistes doivent encore se trouver une identité offensive après les départs de Kamal Sowah (FC Bruges via Leicester) et de Thomas Henry (Venise). Les hommes de Marc Brys sont capables du meilleur (partage au FC Bruges) comme du pire (défaite 1-4 contre Eupen).