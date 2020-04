Pro-League : à quoi ressemblera le prochain championnat?

Plus

Avec la décision de ne pas accorder sa licence à 7 clubs professionnels (sur 24), la commission des licences a fameusement rebattu les cartes pour la saison prochaine. Ces clubs ne manqueront évidemment pas de se défendre devant la CBAS (Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport) et certains gardent l’espoir d’une issue favorable via cette juridiction. En attendant, si l’on se base sur la recommandation du conseil d’administration de la Pro-League d’arrêter le championnat (la décision finale a été postposée - au plus tôt - le 24 avril prochain), à quoi pourrait ressembler le football professionnel belge la saison prochaine ?

Les protagonistes Le Standard sera-t-il relégué en division amateur? - © JOHN THYS - BELGA Pour le moment, seul 17 clubs ont obtenu la licence Pro pour la saison prochaine : Antwerp, Club Bruges, La Gantoise, KV Courtrai, Sporting Charleroi, KV Malines, RSC Anderlecht, Cercle Bruges, KRC Genk, Saint-Trond, Waasland-Beveren, KAS Eupen, Zulte Waregem, Union, Beerschot, OH Louvain et KVC Westerlo. Deux clubs sont eux autorisés à évoluer seulement en D1B : le KMSK Deinze et le RWDM, tous deux actuellement en D1 amateur. Et enfin, sept clubs sont relégués dans le football amateur : Standard, Excel Mouscron, KV Ostende, Roulers, Virton, Lokeren, Lommel.

En route vers une division unique : le RWDM en embuscade ? Le RWDM de retour en Division 1? - © LUC CLAESSEN - BELGAIMAGE Si, malgré leurs efforts pour prouver leur viabilité au niveau professionnel, la CBAS confirme la décision de refuser la licence aux clubs recalés, 19 clubs pourraient prétendre au monde professionnel. 15 pourraient même légitimement revendiquer une place en D1A : les 13 clubs actuels (dont Waansland Beveren, sauvé de la relégation), ainsi que le Beerschot et Louvain (finaliste en D1B). Problème : la D1B ne compterait plus que 4 participants au maximum (Westerlo, l’Union, Deinze et le RWDM). Un scénario difficilement envisageable. On devrait donc s’orienter vers une division unique à 17 clubs. Une solution qui permettrait de maintenir des play-offs la saison prochaine. >>> Lire aussi : Au Standard, la situation est grave mais pas désespérée Reste à voir si le RWDM et Deinze (seulement détenteurs du sésame pour la désormais défunte D1B) pourraient être intégrés à cette élite ou seraient renvoyés en D1 amateur (devenue le deuxième échelon national). Dans ce cas, à 19 clubs, le calendrier ne permettrait sans doute pas la tenue de Play-Offs.

Et si certains clubs obtiennent la licence ? Mouscron sera-t-il sauvé par la CBAS? - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Le seul moyen de parvenir à maintenir une division 1B serait de voir l’ensemble des clubs de D1B, actuellement recalés, obtenir le précieux sésame. Un scénario, très hypothétique, qui permettrait au Beerschot et/ou à OHL d’accéder à la D1A (en fonction de la possibilité ou non de disputer la manche retour de la finale de D1B). Ils seraient remplacés par le RWDM et/ou Deinze pour garder 8 équipes. Dans ce scénario, la D1A pourrait même se permettre de perdre un ou deux clubs actuellement recalés. Excepté de voir tous les clubs se maintenir – scénario tout aussi hypothétique - toute autre décision du CBAS semble diriger le football belge vers une seule division professionnelle. En fonction, elle sera jouée entre 16 et 20 équipes vraisemblablement, avec ou sans play-offs.

Et les droits télé ? Les droits télé seront ils remis en question? - © VALERY HACHE - AFP Entre une sortie de crise pas encore envisagée au niveau politique, des pressions soutenues de l’UEFA, et des points d’interrogation multipliés suite aux licences refusées, c’est un fameux casse-tête que devra résoudre le football belge. Sans compter un dernier facteur : les droits télé ! Dans de nombreux scénarii, notre championnat - et son organisation - prendrait une tournure inédite. Et, surtout, éloignée du produit vendu récemment à la chaine Eleven pour les cinq prochaines saisons ! Reste à en déterminer les conséquences sur le contrat signé !