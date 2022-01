Prix Fifa the best : Ronaldo honoré pour son record de buts en sélection

Le coup-franc de Cristiano Ronaldo - Belgique - Portugal - 27/06/2021 Quel coup-franc impressionnant de Cristiano Ronaldo et quel arrêt de Thibault Courtois ! La star portugaise prend son élan et décoche une frappe puissante sur le gardien du Real Madrid, qui plonge et repousse la balle une première fois, puis s'en empare dans les airs.