Privé de Neymar, le Brésil s'en remet à Firmino pour battre le Venezuela

Un Brésil peu inspiré en l’absence de Neymar a eu toutes les peines du monde pour s’imposer à domicile face au Venezuela 1-0 vendredi, à Sao Paulo, grâce à un but de Roberto Firmino .

L’équipe brésilienne était décimée, avec pas moins de sept forfaits, dont Neymar, mais aussi d’autres titulaires habituels, comme Casemiro ou Philippe Coutinho.

Tite a dû aligner une attaque inédite, avec Richarlison, Firmino et Gabriel Jesus, trois avants-centres de métier jouant en Angleterre, qui avaient tendance à se marcher sur les pieds. Firmino jouait plus en retrait, comme il le fait souvent avec Liverpool, et Jesus avait du mal à trouver sa place sur le côté droit.

Il faudra un Brésil plus tranchant pour espérer une victoire mardi face à l’Uruguay, à Montevidéo.