Preud'homme: "On a donné la victoire à Bruges"

Ce dimanche se jouait la Supercoupe de Belgique. Remportée par le Club de Bruges (2-1) contre le Standard elle marquait le début de la saison 2018-2019 en Belgique mais aussi le retour de Michel Preud'homme à Bruges.

Il était satisfait de la prestation générale de ses joueurs mais il explique que le club ne pourra pas se permettre des moments d'absence qui offrent des buts à tous les matches. Ambitieux, il veut aussi que le Standard soit beaucoup plus dans l'action que la réaction.

Son analyse de la rencontre: "Je suis satisfait de la première demi-heure où on ennuyait vraiment Bruges mais on n’avait pas assez de finesse offensive à ce moment-là. Et puis on a eu 10 minutes de black-out qui ont décidé le match. Ca ne peut pas arriver évidemment, on donne vraiment le premier but. Puis on perd la tête et c’est 2-0 à la mi-temps donc c’est mission difficile et à part la première minute de la deuxième mi-temps je trouve qu’on a fait une très bonne deuxième mi-temps et avec un peu de réussite on aurait pu égaliser, c’est dommage. Ils ont fait ce qu’on avait demandé. Malheureusement on a donné la victoire à Bruges sur des bêtises. (…) Je l’ai dit un black out de dix minutes et ça se paie cash quand on est plus ou moins à forces égales."

Il affiche clairement ce qu'il veut voir de la part de ses joueurs cette saison, le l'action: "On sait les joueurs qui manquent mais ce qui faudrait aussi apprendre à faire c’est : ne pas être toujours dans la réaction. Je veux que le Standard débute ses matches beaucoup plus fortement. La saison dernière c’était souvent en réaction, aujourd’hui aussi. Je veux plus l’action directe, dès la première minute."

Pour terminer, il évoque les départs plus que probables d'Edmilson et Carcela: "Bien sûr Junior et Mehdi sont des joueurs super importants pour nous, ils ont fait la différence la saison passée. Si je pouvais les avoir je serais l’homme le plus heureux du monde si je pouvais les avoir. Si ce n’est pas le cas, on n’abandonne pas et on va trouver des solutions pour les remplacer."

Le Standard débutera la saison contre la Gantoise à domicile vendredi alors que Bruges recevra Eupen dimanche.