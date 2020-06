Preud'homme, Mourinho, Guy Roux, Vercauteren, Vanhaezebrouck, Jacobs : usés, abîmés par le métier ?

Tous les entraîneurs sont-ils condamnés à finir usés ? Qu’est-ce qui les abîme ? Certains résistent-ils mieux à la fatigue mentale, et pourquoi ? Guy Roux (81 ans), Hein Van Haezebrouck, Ariel Jacobs, Emilio Ferrera, Thomas Chatelle (consultant) et Fredéric Waseige (fils de Robert) nous ont livré leurs souvenirs ou avis. Notamment sur l’arrêt de Michel Preud’homme, et pas en tant que gardien cette fois ! Témoignages et réflexions passionnant(e)s !

Vieillissent-ils tous mal ? Ariel Jacobs " Celui qui dit qu’il a une peau d’éléphant et que rien ne le touche, c’est de la foutaise. Nous sommes des hommes, pas des robots. Chez beaucoup, le stress, même quand il est bien géré, provoque des séquelles sur la santé physique et mentale. En débutant dans la profession, on sous-estime tous la charge et les dangers". Hein VanHaezebrouck " A 56 ans et après 20 ans de métier je ne me sens pas usé ou mois motivé qu’au début. Mais c’est sûr que ce job est très exigeant ". Emilio Ferrera "C’est même notre corps qui est abîmé et qui brûle à petits feux. L’adrénaline, ça consume. Celui qui prétend rester serein ment ". Guy Roux " Après dix matchs, tu es usé. Mais tu ne l’es pas plus après 1000 matchs. C’est un métier terrible, mais si on maîtrise l’exercice, on peut s’en sortir ". Entre autres punchlines et confidences sur la profession d’entraîneur. Thomas Chatelle " L’usure est inéluctable mais varie en fonction du caractère : certains ont les nerfs à fleur de peau et prennent les choses de manière personnelle. Ils souffrent plus ".

MPH plus exposé qu’un autre à l’usure du métier ? Ce n’est un secret pour personne, l’ex-entraîneur du Standard jette le gant parce qu’il est fatigué. Une quinzaine d’années à la tête d’équipes en quête de titres ont eu raison de sa sérénité, de sa motivation et même de sa santé physique dit-il. Sans du tout prétendre à une analyse du personnage, voici quelques réflexions de nos interlocuteurs. HVH " Michel, il a un problème avec la pression extérieure : les médias, les supporters, les consultants… Ce n’est pas tant mon cas, même si moi aussi je déteste les attaques injustifiées. Il a aussi un problème avec la défaite. Parfois, il réagit comme un garçon de huit ans : il n’accepte pas de perdre ou de ressentir l’injustice, et à ces moments-là, il faudrait le laisser tranquille, tout seul, en attendant que ça passe. Jeune joueur, j’étais aussi comme ça, c’est la psychologue avec laquelle j’ai travaillé à Gand qui m’en a fait prendre conscience". F. Waseige " Michel n’arrive pas à se mettre au-dessus de certaines choses qui le touchent. C’est ce qu’on appelle un écorché vif. Des choses dont il est convaincu qu’elles sont fausses ou injustes, ça le met hors de lui. Je comprends, mais c’est une fragilité. Et ça use ". E. Ferrera " C’est son caractère, il est dans l’excès (dans le sens à 101%) tout le temps : en semaine comme en match, il recherche la perfection. Et ça c’est incroyablement éreintant. Mais contrairement à ce qu’on croit il n’y a pas deux facettes à Michel Preud’homme. Pas de " Docteur Jekill et Mister Hyde ". Il est entier, il ne calcule pas. Il vit, agit et réagit de manière authentique. Et il a toujours été comme ça ". T. Chatelle " Preud’homme bosse comme un fou, prépare et prévoit tout, pense à mille et une choses. Et donc lorsqu’une critique lui tombe dessus de l’extérieur, il voit rouge, et à des comportements excessifs, donc mal perçus. Mais si on veut le comparer à José Mourinho je ne suis pas d’accord. Mourinho a quelque chose de sournois, de froid, calculé. MPH fait les choses à l’instinct. Il souffre sans doute plus que le Portugais ". A. Jacobs " Je comprends la fatigue de Michel, mais ce que je ne comprends pas c’est qu’il ait accepté le challenge au Standard il y a deux ans. Parce qu’à Bruges, il était déjà dans cet état d’usure. Il n’y avait pas de raison que ça s’améliore. Ce qui arrive aujourd’hui devait arriver ". HVH " Attention, avant de revenir au Standard, Michel avait gagné des trophées un peu partout. Et quand les revers arrivent, alors c’est plus difficile à accepter. Même chose pour Mourinho, qui avait connu tous les succès. Jürgen Klopp paraît moins vulnérable, plus résistant à l’usure du métier, mais il a moins gagné que le Portugais, et on verra quand ça ira moins bien ".

Les ennemis des coachs : les journalistes, les dirigeants, les joueurs, les années ? F. Waseige "Mon père, ce qui lui pesait le plus était d’ordre affectif : par exemple les joueurs frustrés qui se confiaient, dans l’anonymat bien sûr, aux journalistes. Aussi les trahisons, notamment de la part des dirigeants. Ça l’a usé. Parce que lui était un " pur ", authentique, fidèle surtout. Tout ce qui était relationnel le touchait. Le plus dur a probablement été le boycott de la presse lors du Mondial au Japon en 2002. Là, quelque chose s'est cassé je crois ". HVH " Personnellement, je suis assez sûr de moi, j’ai peu de problèmes avec la pression extérieure. Ce qui m’a pesé à Anderlecht (et peut m’user en général), c’est la pression interne : celle venant de la Direction. A Anderlecht, chaque fois que la Presse ou les supporters faisaient pression, le Président Marc Coucke s’empressait d’engager un ancien joueur qui avait " l’ADN d’Anderlecht ". En fait, il y a plus de dirigeants que d’entraîneurs qui ont un problème avec la pression ". E. Ferrera " On ne se rend pas compte de tous les sacrifices que les entraîneurs doivent faire : être souvent éloigné de sa famille, être la personne centrale pour mille et une choses, ressentir en permanence tout ce qu’on attend de vous, les remises en question après les défaites, voir les années qui passent et où vous ne profitez quasi-pas de la vie… Tout ça, ça finit par peser ". Au Sporting d’Anderlecht, Thomas Chatelle a vécu le " glissement " d’Ariel Jacobs, coach de 2007 à 2012 (2 titres, 1 Coupe, 1 Super Coupe, Entraîneur de l’Année 2010). " La dernière saison, on le voyait de plus en plus amer, ironique, aigri. Plus de nervosité, de susceptibilité devant les médias notamment. Ce n’était plus l’Ariel chaleureux et souriant des débuts. Ça se ressentait dans le groupe, la vie était moins légère. Mais pas d'impact sur les résultats puisqu’on a encore été champions en 2012 ". A. Jacobs "A Anderlecht, avec les critiques quasi incessantes malgré les (bons) résultats, j’ai bien senti que ça m’abîmait à l’intérieur. Mon épouse aussi me le disait. J’essayais de prendre un peu de distance, de ne pas être 24 heures/24 et 7 jours sur 7 mentalement occupé par le job. Mais par exemple si je m’asseyais à côté de mon épouse pour regarder un film le soir, après quelques minutes je m’apercevais que mon esprit était déjà retourné au football. Dans un club comme celui-là, après une victoire, tu n’en profites pas, on te projette tout de suite dans le prochain match. Par contre après une défaite, on t’en parle pendant 3-4 jours. C’est usant, mais je me disais que c’était normal, que ça faisait partie du job ". F. Waseige "Une des choses qui " pompaient " Robert, c’était les critiques venues de gens dont il estimait qu’ils y connaissaient moins que lui en football. Beaucoup de coachs souffrent de ça. Certains s’en foutent. La personnalité joue aussi. Robert était plutôt susceptible, et par ailleurs il n’avait pas son pareil pour remettre certains journalistes à leur place quand ils l’énervaient. Donc il ne s’est pas fait que des amis dans les médias ". Guy Roux " Ce qui use le plus ? Les défaites, surtout si elles s’enchaînent. Moi, la Presse, les analystes, les supporters, ça me pesait peu. Beaucoup moins qu’un but encaissé à la 91e. Celui qui est vulnérable aux critiques et à la pression extérieures, faut qu’il change de métier ".

Quelles solutions ? Un Psy, des périodes de repos, déléguer plus… ? A. Jacobs " En y repensant, je sais les choses que j’aurais dû faire différemment pour être moins attaqué, mais c’est trop tard. A refaire, j’essayerais d’avoir un " Critical Friend ", comme adjoint, qui m'observe, avec bienveillance et sens critique à la fois, et m’alerte ou me conseille sur certaines choses dont je n’ai pas conscience ". HVH " A Gand, notre psy Eva Maenhout nous a fait gagner le titre, tout simplement ! Durant les Play-off elle m’a donné de précieux conseils de gestion du groupe. Et pendant 3 ans, elle m’a beaucoup appris de moi : des choses qui m’ont beaucoup étonné d’ailleurs ! Et des informations sur les différents types de personnalité de mes joueurs et la meilleure façon de les gérer". T. Chatelle " Jürgen Klopp a dit " Je veux être entouré de gens plus forts que moi dans leur domaine ". Evidemment, ça implique de déléguer, de ne pas vouloir tout régenter. Pour certains c’est quasi impossible ". A. Jacobs " Avoir un coach mental qui aide à gérer le stress et la frustration ça peut être bénéfique. En Belgique comme ailleurs ça commence à se faire mais les coachs n’en parlent pas parce que ce serait peut-être mal perçu ? ! ". Guy Roux " Moi je n’ai jamais eu de psy. Ni de curé ! A part l’Abbé Deschamps, bien sûr ! " Ndlr l’Abbé Deschamps est le fondateur de l’AJ Auxerre, club fétiche de Guy Roux durant 44 ans .