Preud'homme mécontent: "Nous n'étions pas éveillés en première période"

Malgré la victoire 4-3 du Standard face à Waasland-Beveren, Michel Preud'homme ne paraissait pas content lors des interviews d'après-match. L'entame de rencontre des siens et le passif de 0-3 subi lui est resté en travers de la gorge. "Nous n'étions pas éveillés en première période", pestait-il au micro de la Pro League. "Les erreurs ont été commises à l'arrière, dans le milieu mais aussi devant car nous n'avons pas concrétisé nos occasions. On croyait qu’il suffisait de paraître mais dans le championnat de Belgique ce n’est pas comme ça."

Heureusement pour le Standard, les Rouches ont totalement renversé la tendance en deuxième période pour finalement s'imposer 4-3. "Après, on a fait notre boulot et on l’a très bien fait. Ce club a ce genre de matches dans son ADN. On essaye de changer mais ça prend du temps. Il vous donne des grands moments de désillusion et des grands moments de joie mais pour une personne structurée et analytique comme je suis c’est parfois compliqué à vivre."

Le Standard entamera les playoffs 1 avec cinq petits points de retard sur le leader Genk. "Vu nos manquements, on va prendre match par match en playoffs 1 et ne pas penser plus loin."