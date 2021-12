Près de 6 mois après son malaise cardiaque, Christian Eriksen reprend prudemment l’entraînement dans son ancien club

Christian Eriksen a repris prudemment l’entraînement dans son ancien club d’Odense.

L’international danois de 29 ans avait été victime d’un malaise cardiaque lors du match entre le Danemark et la Finlande à l’Euro 2020. Réanimé sur le terrain, le joueur danois s’était fait placer un défibrillateur sous-cutané à l’hôpital quelques jours plus tard.

Depuis, Eriksen ne peut jouer pour son club de l’Inter Milan, les autorités italiennes interdisant de jouer avec un tel appareil.

"Il nous a approchés et il s’entraîne maintenant pour lui-même. Il est en terrain connu et il vit au coin de la rue", indique un responsable d’OB Odense, club dont Christian Eriksen a porté le maillot de 2005 à 2008 avant de passer à l’Ajax Amsterdam. Il avait ensuite été transféré à Tottenham en 2013 et à l’Inter en 2020.