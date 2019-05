Première balle de titre : Suivez Bruges - Genk en direct commenté (Live 18h00)

Genk peut devenir champion de Belgique de football ce dimanche, au terme du match au sommet de la 8e journée des playoffs I de la Jupiler Pro League. En s'imposant sur la pelouse du Club Bruges, leur dernier rival dans la course au titre, les hommes de Philippe Clement ne pourront plus être rejoints.

Six points séparent actuellement Genk et son dauphin, le Club Bruges. Il reste trois matchs à disputer. En s'imposant à Bruges, Genk sera assuré d'être champion de Belgique. Ce serait le quatrième titre du club limbourgeois, après ceux de 1999, 2002 et 2011. Le sacre récompenserait l'année exceptionnelle des Limbourgeois, restés en tête durant pratiquement toute la phase classique et détenteurs du meilleur bilan en playoffs I, avec un 18/21.

Lundi, le Gala de la Pro League a confirmé la force du collectif limbourgeois, qui a placé quatre élément dans le top-5 du Joueur de l'année. C'est cependant un Brugeois, Hans Vanaken, qui est reparti avec le trophée de Footballeur pro. Vanaken a d'ailleurs prévenu : "Nous devons y croire tant que c'est encore mathématiquement possible. Ce sera un match de type 'tout ou rien'. Nous jouerons pour gagner".

Plébiscité comme Entraîneur de l'année, Philippe Clement assurait que Genk ne sera pas stressé au coup d'envoi. "Nous ne nous préparerons pas de manière différente que d'habitude. Je ne pense pas que nous serons nerveux. Si nous ne sommes pas titrés dimanche, il restera deux possibilités. Notre sort est entre nos mains."

Une rencontre à suivre en direct audio sur les ondes de la RTBF.