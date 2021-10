Premier League : Youri Tielemans inscrit - encore ! - une frappe magistrale pour Leicester

Certaines choses ne changent pas. Comme la qualité de frappe de Youri Tielemans. Déjà buteur il y a une semaine face à Manchester United, il a réédité la performance face au promu de Brentford. Au quart d'heure, et alors que le score est encore de 0-0, il hérite d'un ballon hors de la surface et arme une frappe magistrale hors de portée du gardien David Raya. Il s'agit de son troisième but cette saison pour les Foxes. Au mois de mai dernier, Tielemans avait offert la FA Cup à Leicester grâce à une autre frappe redoutable. A noter que dans cette rencontre, Timothy Castagne a également été aligné d'entrée.