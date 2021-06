Premier League : Thomas Tuchel prolonge à Chelsea, Thiago Silva et Olivier Giroud aussi

Chelsea frustre Manchester City et remporte la Ligue des Champions, De Bruyne sort sur blessure -... Chelsea remporte la Ligue des Champions (0-1) face à Manchester City grâce à un but de Kai Havertz. Les Blues plus physiques et bien en place défensivement auront inscrit le seul but de la rencontre sur un contre éclair. Kevin De Bruyne est sorti sur blessure à la suite d’un coup au visage dans un contact avec Rudiger.