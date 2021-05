Premier League : Thierry Henry confirme le projet de rachat d'Arsenal par le patron de Spotify

L'ancien international français Thierry Henry, 43 ans, a confirmé le projet de rachat d'Arsenal par le milliardaire suédois, Daniel Ek, dans lequel il est partie prenante, rapporte le quotidien sportif français L'Equipe mardi citant une interview à la télévision anglaise.

Fin avril, le Suédois Daniel Ek, fondateur de la plateforme musicale Spotify, annonçait être intéressé par le rachat d'Arsenal. Quelques jours plus tard, la presse anglaise révélait que le milliardaire montait un projet comprenant trois joueurs mythiques des Gunners : Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp, écrit L'Equipe.

Lundi soir, dans l'émission 'Monday Night Football', sur Sky Sports, Henry a confirmé que Daniel Ek avait "tendu la main" à Stan Kroenke, l'actuel propriétaire, pour lui présenter une offre d'achat d'ici la fin de la semaine. Elle pourrait se monter à 1,8 milliard de livres sterling, soit plus de 2 milliards d'euros.

"Je pense que cela va être long et pas facile, si cela se produit un jour", a expliqué l'ancien joueur d'Arsenal cité par le quotidien français. "Une chose que je veux redire, c'est que Daniel n'abandonnera pas, il attendra de voir s'ils veulent vendre. Nous essayons de proposer une solution impliquant les fans et de récupérer l'ADN du club".

Thierry Henry a marqué 175 buts en Premier League en 258 apparitions avec Arsenal, un record pour le club, entre 1999 et 2007, puis encore en 2012. Il a été le meilleur buteur de la saison à quatre reprises, un record. Henry a également adressé 74 passes décisives au cours de huit saisons de Premier League, dont un record conjoint de 20 en 2002-03. L'ancien T2 des Diables Rouges a remporté deux fois le titre (2002 et 2004) et a fait partie de l'équipe d'Arsenal qui est restée invaincue en championnat lors de la saison 2003-04.