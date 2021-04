Premier League : Superbe but de Benteke mais une défaite de Crystal Palace contre Chelsea

Chelsea n’a fait qu’une bouchée de Crystal Palace, ce samedi lors de la 31e journée de Premier League. Les Blues se sont imposés 1-4, Christian Benteke a marqué l’unique but de son équipe.

Après une première réaction à Porto (2-0) mercredi en huitième de finale aller de Ligue des Champions, Chelsea a aussi redressé la tête en championnat contre Crystal Palace (4-1), après sa défaite (5-2) contre West Bromwich Albion la semaine passée.

Une victoire qui leur redonne provisoirement la 4e place du classement, qualificative pour la C1, avec 54 points.

Face à des Eagles, 13e avec 38 points, soit 12 de marge sur la zone rouge, les hommes de Thomas Tuchel ont rapidement tué le match avec des buts de Kaï Havertz (1-0, 8e) et Christian Pulisic 2-0, 10e) qui ont profité d’une défense adverse très passive.

Kurt Zouma, titulaire aux côtés de Cesar Azpilicueta et Antonio Rüdiger en défense, a inscrit son 5e but de la saison, d’une tête sur coup-franc à la demi-heure de jeu (3-0, 30e) et Pulisic s’est offert un doublé en fin de match (4-1, 78e).

Entre-temps, Palace avait réduit le score par Christian Benteke, sur la première frappe cadrée de son équipe (3-1, 63e). Une superbe tête de l’attaquant des Diables Rouges qui a joué 90 minutes.