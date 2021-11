Premier League : Rashford a reçu son titre de Membre de l'Empire britannique des mains du Prince William

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford a reçu le titre de Membre de l'Empire britannique (MBE) des mains du Prince William mardi lors d'une cérémonie au château de Windsor. Le joueur de 24 ans a été récompensé pour son engagement contre la malnutrition des enfants défavorisés.

En mars 2020, Rashford s'était exprimé sur les réseaux sociaux pour souligner ses craintes quant à l'impact de la fermeture des écoles durant la pandémie de coronavirus sur les enfants défavorisés. La campagne qu'il a ensuite menée pour qu'aucun enfant vulnérable ne souffre de la faim au Royaume-Uni a amené le gouvernement à modifier sa politique concernant les bons de repas scolaire pendant le confinement. Rashford a également créé la Child Food Poverty Task Force dans le but de mettre fin à la pauvreté alimentaire des enfants en Grande-Bretagne.

S'exprimant après la cérémonie d'investiture au château de Windsor, Rashford, 24 ans, a déclaré qu'il donnerait son titre à sa mère, Melanie Mayard, qui l'a élevé ainsi que ses quatre frères et sœurs tout en travaillant à temps plein au salaire minimum. Melanie Mayard elle-même est active dans la lutte contre la pauvreté alimentaire. Un entrepôt de la banque alimentaire porte son nom en l'honneur de son travail.

"On dirait qu'il se passe beaucoup de choses, mais pour moi, pour le dire de la manière la plus simple, j'essaie de donner aux enfants les choses que je n'ai pas eues quand j'étais enfant", a déclaré Rashford. "Si je les avais eues, j'aurais été bien mieux loti et j'aurais eu beaucoup plus d'options dans ma vie. Je leur donne simplement une chance et je pense qu'ils la méritent. Quel enfant ne la mérite pas ? Pour moi, c'est une punition de ne pas recevoir des choses comme des repas ou des livres."

"Je vois la génération qui vient après moi comme une génération très spéciale", a ajouté Rashford. "Ils ont juste besoin d'un peu de conseils et d'être dirigés dans la bonne direction, et c'est ce que je fais."

La reine Elisabeth II avait accordé le titre de Membre de l'Empire britannique à Rashford en octobre 2020. Il s'agit du premier grade de l'Ordre de l'Empire britannique.