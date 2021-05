Premier League : Manchester City s’incline face à Chelsea, titre reporté pour les Citizens

Pep Guardiola fait tourner son noyau. Il remplace neuf joueurs par rapport à la victoire 2-0 contre le PSG en Champions League. Kevin de Bruyne pas à 100% est laissé sur le banc. Ederson et Ruben Dias sont les seuls rescapés de la victoire de mardi face à Paris.

A Chelsea, Thomas Tuchel a également décidé de faire souffler ses cadres. Cinq blues présents contre le Real Madrid sont absents au coup d’envoi. Thiago Silva, Mason Mount et Ben Chilwell sont dans les tribunes, Jorginho et Kai Havertz démarrent sur le banc.

Les hommes de Guardiola se montrent les plus dangereux lors du premier quart d’heure. La première grosse occasion tombe à la 8e minute. Gabriel Jesus frappe à l’entrée du rectangle, le ballon, dévié par son équipier Agüero, finit sa course à côté de la cage de Mendy. A la 17e coup de coin pour City. Nathan Aké le reprend au premier poteau. Le ballon termine à côté de la lucarne.

Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première grosse occasion de Chelsea. Un tir trop croisé de Marcos Alonso arrive chez Timo Werner. L’attaquant allemand ouvre la marque. Mais le but est annulé pour une position hors jeu. Les Blues sont à deux doigts de débloquer le score à la 43e. Ziyech frappe mais Ederson repousse le ballon. Alonso glisse ensuite en retrait à Rüdiger qui envoie un missile dans les nuages.

Quelques secondes plus tard grosse erreur en défense d’Andreas Christensen. Il offre un caviar à Gabriel Jesus dans le grand rectangle. Jesus sert Aguero qui n’a plus qu’à finir le travail. L’Argentin rate son contrôle, mais Raheem Sterling attentif, place le ballon hors de portée de Mendy. C’est 1-0.

Dans la foulée Gabriel Jesus fait trembler la défense de Chelsea. Le Brésilien est arrêté fautivement par Billy Gilmour. C’est penalty. Agüero tente une panenka. C’est un bide total. Mendy capte le ballon sans problème au milieu de son but. Une occasion manquée qui semble agacer Pep Guardiola. C’est 1-0 à la pause.

La pause fait du bien à Chelsea qui revient avec de meilleures intentions. Pulisic passe à deux orteils de l’égalisation à l’heure de jeu, mais il dévisse complètement sa frappe. L’égalisation tombe à la 63e. Superbe mouvement des Blues ponctué par un superbe tir hors de portée d’Ederson. Les échanges sont ensuite plus équilibrés. Gabriel Jesus manque très bien placé manque sa frappe à la 77e minute. Timo Werner se voit à nouveau refuser un but pour une position hors jeu. Quelques secondes plus tard le but de Callum Hudson-Odoi est également annulé, pour une nouvelle position hors jeu des hommes de Tuchel.

Foden manque la balle de break et du titre à 5 minutes du terme. La fin de rencontre est très tendue. A la 93e, Callum Hudson-Odoi lance Timo Werner dans la surface, côté droit, qui place le ballon en retrait. Marcos Alonso place le cuir dans les filets d’Ederson ! Chelsea s’impose sur le fil. Manchester devra donc encore attendre avant de fêter son 7e titre. Pep Guardiola aura sans doute du mal à digérer la panenka manquée d’Aguero.