Liverpool et Manchester City, deux des grosses écuries du foot anglais, ont partagé l'enjeu (1-1) ce dimanche en clôture de la septième journée de Premier League. Kevin De Bruyne a inscrit le dernier but de la rencontre et offert un point aux Cityzens (14 points), ce qui leur permet de rester à une longueur des Reds (15 points). Chelsea, avec 16 unités, est désormais leader de la Premier League.

Le choc de cette journée a mis du temps à tenir ses promesses, les locaux se montrant très passifs lors du premier acte, avant une seconde moitié du match beaucoup plus intense. A la pause, Liverpool n'avait tiré qu'une fois au but, contre sept fois pour City, du jamais vu depuis plus de quatre ans à Anfield en championnat.

Quatre jours après sa déconvenue contre le PSG en Champions League (2-0) City a cependant encore regretté lors des 45 premières minutes l'absence d'un vrai buteur dans leur effectif.

Toujours très réticent à aligner Gabriel Jesus, le seul 9 de métier, à son poste de prédilection, Pep Guardiola avait cette fois choisi de tester Jack Grealish en "faux neuf", sans grand succès.

City aurait malgré tout dû ouvrir la marque sans deux belles interventions d'Alisson Becker devant Phil Foden (20', 45') ou sur une tête de Kevin de Bruyne non cadrée, alors qu'il était seul au deuxième poteau (33').

Facile vainqueur à Porto en milieu de semaine (5-1), Liverpool n'est vraiment rentré dans son match qu'au retour des vestiaires.

Alors qu'il discute âprement une prolongation de contrat qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux payés de Premier League, Salah a démontré une nouvelle fois qu'il était l'arme fatale des Reds.

Il s'est d'abord débarrassé de Joao Cancelo le long de la ligne de touche, avant de repiquer au centre et de lancer idéalement Sadio Mané qui a trompé Ederson avec sang-froid pour ouvrir le score (59' 1-0).

Il a ensuite effectué un très joli slalom dans la défense bleu ciel avant de tromper lui-même Ederson pour redonner l'avantage aux siens à un quart d'heure de la fin (76' 2-1).

Mais le champion sortant a de l'orgueil et a réussi à trouver les ressources pour revenir à chaque fois.

La première fois par une frappe chirurgicale de Phil Foden, bien décalé par Jesus (69' 1-1) et la seconde grâce à une frappe de Kevin de Bruyne déviée par Joel Matip (81' 2-2).

City peut toutefois remercier son milieu espagnol Rodri, auteur d'un sauvetage miraculeux en taclant devant Fabinho qui avait le but ouvert (87').