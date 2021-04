Premier League : Liverpool dompte Arsenal (0-3) avant son déplacement au Real

La trêve internationale semble avoir fait du bien à Liverpool, auteur d’une solide prestation pour disposer facilement d’un Arsenal insipide (0-3).

Avec 49 points, Liverpool s’empare provisoirement de la 5e place et n’est plus qu’à deux unités de Chelsea et de la qualification en C1.

Plus encore que le bilan comptable, Jürgen Klopp aura apprécié le centre magnifique de Trent Alexander Arnold pour la tête de Diogo Jota sur l’ouverture du score (1-0, 64e), trois minutes après l’entrée en jeu du Portugais.

Jota s’est même offert un doublé en clôturant la marque (3-0, 82e), après que Mohamed Salah eut résisté à un tacle de Gabriel sur une passe longue de Fabinho pour aller glisser le ballon entre les jambes de Bernd Leno (2-0, 68e).

De très bon augure avant la double confrontation contre le Real Madrid en Ligue des champions.