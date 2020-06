Premier League: Les "Saints" envoient Norwich en enfer (résumé)

Norwich-Southampton, honnêtement, n'était pas "l'affiche" qui nous faisait le plus saliver au moment d'organiser notre road trip virtuel vers l'Angleterre, avec ses onze matchs au programme cette semaine, tous détaillés sur le site RTBF sport. Mais il y a toujours quelque chose à retenir d'un match de foot. On d'un avant-match de foot. Cela commence par un silence. Des silences. Le silence pour respecter les victimes du Covid. Pas de cris de supporters pour ponctuer l'hommage. Le silence après le silence. Le huis clos reste de mise. Le silence, encore, pour mettre le genou à terre. George Floyd est dans les têtes. "Black lives matter" sur le dos des maillots. Ces images se répètent d'un match à l'autre, mais la routine n'en diminue pas la force.

La technique, c'est la passe au bon moment, c'est réussir le contrôle qui vous permet de transformer une situation en occasion, c'est trouver un coéquipier sur un centre. Rien de tout ça dans un faible début de match donc, entre le dernier et le 14e du classement. Même le préposé à la sono semble s'être endormi, devant l'ennui. En tout cas il n'arrive pas à placer de faux encouragements, vu le niveau. Seules quelques phases arrêtées retiennent l'attention. Devant la télé, on imagine des milliers d'Anglais endormis. Une mauvaise passe va les réveiller. En une interception et deux passes, Southampton repart en contre et Danny Ings , son buteur, trouve l'équerre. 0-0, c'est déjà la mi-temps. Enfin la mi-temps, plutôt.

Le ballon roule, la sono prend son envol. Si on ferme les yeux, on est bien dans l'ambiance d'un match de foot. Si on les ouvre, beaucoup moins. Les erreurs techniques s'enchaînent. Il y autant de maladresse que de bonne volonté.

Norwich va rester sur le Carrow ?

Norwich, lanterne rouge de Premier League, va encore s'enfoncer dès la reprise. Incapable de contourner techniquement le gentil pressing des Saints, Norwich vit l'enfer dès la première incursion dans le rectangle. Ings cette fois, secoue les filets, bien servi par Armstrong. C'est son 16e but cette saison. Comme Salah et Agüero. Seuls Vardy et Aubameyang font mieux. 17 ans qu'un joueur de Southampton n'avait plus marqué autant en Premier League.

C'est tellement la stupeur à Carrow Road que le DJ s'emmêle un peu les sons. Dans les baffles, avec quelques secondes de décalage, c'est comme si Norwich venait de marquer. C'est bien Southampton qui mène 0-1. Et rapidement 0-2. Cette fois Ings est à l'assist et Amrstong se charge de conclure. Ce soir, "Oh when the Saints, go marching in" se chante en duo. Les Canaris, eux, ont perdu leur voix. Et même leur éclat.

Même s'ils ont cru quelques secondes revenir un peu dans le match. Mais au moment où la sono trouvait le bon bouton pour saluer le but, l'arbitre l'avait déjà annulé. Confus, brouillon, comme les locaux ce soir. Southampton en ajoutera un 3e par Redmond. Sans pitié pour Norwich. Qui peut doucement préparer la prochaine saison en Championship s'il continue à "jouer" à ce niveau. Même si pour l'instant, Il n'y a que 6 points d'écart pour le maintien. Southampton, en revanche, s'éloigne presque définitivement du danger et va pouvoir s'amuser dans cette fin de saison. Avec ou sans bonne bande son.