Premier League : les 5 hommes de la saison de Manchester City

Ça y est, c’est fait : Manchester City est champion. Les Cityzens ont fait le job, comme souvent ces dernières années. Si Pep Guardiola peut se féliciter de l’énorme boulot accompli (n’oublions pas la finale de Champions League), l’entraîneur doit aussi remercier spécialement 5 joueurs, dont un Kévin De Bruyne monstrueux, cette saison. Zoom sur les hommes forts de la saison.

Ruben Dias

Ruben Dias, le roc défensif de Manchester City. © AFP or licensors Le patron défensif, le vrai. Recruté en début de saison pour 68 millions d’euros en septembre dernier, Ruben Dias réalise, pour le moment, la meilleure saison de sa carrière. Véritable roc défensif, il incarne à lui tout seul le renouveau défensif de City, qui n’a encaissé que 26 buts en 35 rencontres de Premier League. En moins d’un an, le Portugais a chassé tous les doutes qui pesaient sur ses épaules. Cette saison, Ruben Dias est le joueur de champ le plus utilisé par Guardiola en championnat (4062 minutes de temps de jeu). Habile balle au pied, fort dans les duels, intelligent dans sa vision du jeu et dans son placement, il est exactement le type de joueur que le technicien catalan recherchait en début de saison. Son duo avec John Stones est certainement, cette saison, l’un des plus costauds du monde. Sans aucune discussion.

Phil Foden

A seulement 20 ans, Foden réalise déjà de grandes choses. © AFP La révélation de la saison. Présenté depuis quelques années comme LA pépite de Manchester City, l’Anglais semble, à 20 ans, enfin répondre aux énormes attentes placées en lui. Les Sky Blues, depuis l’arrivée du Sheikh Mansour, dépensent des sommes folles à chaque mercato, Foden symbolise donc, à lui seul, le centre de formation de Manchester City. En Premier League, l’ailier a effectué 26 apparitions pour un bilan de 7 buts et 5 passes décisives. Malgré la grosse concurrence dans l’attaque des Citizens, il arrive à enchaîner les titularisations. À l’été 2019, Pep Guardiola déclarait même de lui qu’il était le joueur le plus talentueux qu’il ait vu dans sa carrière de joueur ou d’entraîneur. Rien que ça alors que l’Espagnol a entraîné un certain Lionel Messi.

Ilkay Gundogan

Gundogan est le milleur buteur de City, cette saison. © Tous droits réservés Le milieu de terrain meilleur buteur. Pour un milieu de terrain, la réussite devant le but de l’Allemand est impressionnante. Il a scoré, pour le moment, à 16 reprises, toutes compétitions confondues. Une stat' hallucinante pour un joueur qui excelle dans un rôle de box-to-box. Gundogan expliquait, début février, au micro de CityTV que s’il marquait plus, c’est tout simplement parce qu’il jouait plus haut dans le jeu : "Peut-être que mon désir d’arriver dans les bons espaces a augmenté par rapport aux autres saisons. J’essaie juste d’aider mon équipe autant que possible, mais pas seulement offensivement. Défensivement, aussi." Après plusieurs saisons en demi-teinte, le trentenaire signe la plus belle saison de sa carrière.

Riyad Mahrez

Mahrez, décisif, face au PSG, en CL. © AFP or licensors L’ailier décisif. Le natif de Sarcelles a fait très mal au club de sa région d’origine il y a quelques semaines. Au match aller en demi-finale de Champions League, il avait inscrit un coup franc transparent qui avait placé City en position favorable. Au retour, en revanche, il a mis complètement KO les Parisiens avec un doublé. Très en forme cette saison, Mahrez a marqué 14 buts cette saison et a délivré 7 passes dé’. En conférence de presse, Guardiola ne tarissait pas d’éloges pour son joueur : "Il est extraordinaire, il a une qualité énorme dans les grands moments. Les grands joueurs sont jugés sur ces moments, et lui, il aime ça." Un bon résumé.

Kevin De Bruyne

KDB a délivré 17 passes décisives cette saison. © AFP Le capitaine incontournable. Toujours très utilisé par Guardiola (malgré sa blessure), KDB réalise, de nouveau, une saison monstrueuse. Il est, tout simplement, le moteur offensif de City. Alors qu’il a signé un nouveau contrat de près de 350.000 euros il y a un peu plus d’un mois, il n’en finit plus d’impressionner le monde entier avec des passes très tranchantes que très peu de joueurs sont capables de faire. Toujours adroit devant le but, le Belge a, pour le moment, inscrit 9 buts cette saison. Il constitue toujours une menace constante pour les défenses adverses. Est-il également nécessaire de rappeler que le milieu de terrain représente le meilleur passeur de sa formation, avec pas moins de 17 passes décisives ? Derrière, Raheem Sterling ne peut pas rivaliser malgré une grosse saison (11 assists, 14 buts). Qu’on se le dise, et personne ne dira le contraire : actuellement, le natif de Drongen est l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.