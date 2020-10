Premier League : Leicester surprend Arsenal grâce à un but de Vardy sur un pré-assist somptueux de Tielemans

En clôture de la 6e journée de Premier League, Leicester s'est imposé d'une courte tête sur le terrain d'Arsenal (0-1). Longtemps indécise, la rencontre a basculé en seconde mi-temps grâce à une merveille d'action collective initiée par les Foxes.

A la base, un Youri Tielemans en mode "chef d'orchestre", qui récupère le ballon dans le rond central, se retourne avant d'adresser un ballon en profondeur parfait en direction de Under, monté au jeu. Le geste du Turc, qui remet en un temps vers Vardy, est tout aussi précis et le sérial buteur anglais (lui aussi remplaçant au coup d'envoi) ne se laisse évidemment pas prier pour déflorer la marque et asséner un coup de massue sur la tête d'Arsenal.

0-1 score final donc et deux changements payants pour Brendan Rodgers qui profite de cette première victoire après deux défaites consécutives (West Ham et Aston Villa) pour sortir la tête de l'eau et s'installer à une belle 4e place. Pour les Gunners, c'est un nouveau coup d'arrêt puisqu'ils font du surplace et pointent à une indigente 10e place après deux revers consécutifs.

On notera par ailleurs que du côté de Leicester, les trois Belges étaient titulaires au coup d'envoi. Si Castagne et Tielemans ont disputé l'intégralité de la rencontre, Praet a cédé sa place à l'heure de jeu.