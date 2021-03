Premier League : Leicester écarte Brighton, magnifique assist de Tielemans

Malgré les nombreuses absences, Leicester s’est emparé provisoirement de la 2e place de Premier League en renversant Brighton (2-1) , samedi, lors de la 27e journée. Chez les 'Seagulls', Leandro Trossard a joué toute la rencontre. Chez les 'Foxes', Timothy Castagne et Youri Tielemans, auteur de l'assist sur le goal égalisateur et averti (76e), ont également disputé l'intégralité du duel.

Mené et malmené en début de match, Leicester est reparti avec trois points très précieux de son déplacement dans le sud de l’Angleterre.

Avec 53 points, les Foxes dépassent Manchester United (51 pts), qui ira défier le leader City dimanche pour le derby, et ils se mettent surtout hors de portée immédiate de Chelsea (4e à 6 points) et Everton (5e à 7 pts), qui ont respectivement un et deux matches en moins.

Brighton (16e), qui ressort une nouvelle fois bredouille d’un bon match où il aura laissé filer des opportunités, n’a plus que 3 points d’avance sur la zone rouge.

Les Seagulls avaient pourtant fort bien démarré en prenant l’avantage grâce à un but d’Adam Lallana, qui avait trompé Kasper Schmeichel avec beaucoup de sang-froid (1-0, 10e), après avoir été astucieusement servi par le Français Neal Maupay.

La révolte des champions 2016 est venue d’une frappe très pure du jeune Sidnei Tavares (19 ans) de 22 mètres, superbement détournée par Robert Sanchez (36e).

A la pause, Brendan Rodgers a dû secouer ses troupes bien plus conquérantes après la pause.

C’est tout d’abord Kelechi Iheanacho, idéalement servi par Youri Tielemans, qui a égalisé peu après l’heure de jeu (1-1, 62e), avant que Sanchez, irréprochable jusque-là, ne se troue complètement sur un corner à deux minutes de la fin, permettant à Daniel Amartey de donne la victoire aux siens (2-1, 88e).