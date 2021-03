Premier League : Leandro Trossard buteur contre Newcastle

Après Kevin De Bruyne en quart de finale de la FA Cup, c’est Leandro Trossard qui est y allé de son but face à Newcastle, en championnat cette fois.

On joue les arrêts de jeu de la première mi-temps entre Brighton et Newacastle. Et alors que le score est toujours vierge, Leandro Trossard en profite pour faire 1-0. Parti du coin du rectangle après un magnifique contrôle, Leandro s’en va pivoter et envoyer un tir enroulé dans le but de Martin Dubravka.

Un but à voir et revoir. C'est le 4e but de la saison en Premier League de l'ancien joueur de Genk.

En plus de ce but, le Diable rouge - inséré dans la sélection de Roberto Martinez ce vendredi - a délivré la 5e passe décisive de sa saison à la 51e minute en donnant le ballon à Danny Welbeck, auteur du 2-0. Les Seaguls se sont finalement imposés 3-0 sur un dernier but de Neal Maupay (68e). Un succès qui leur fait du bien puisqu'avec 32 points, ils comptent désormais 6 longueurs d'avance sur le dernier relégable Fulham.