Premier League : Chelsea - Man Utd, du temps de jeu pour Lukaku ? (LIVE commenté 17h30)

Chelsea et Manchester United se rencontrent à l'occasion de la treizième journée de la Premier League. Les dynamiques des deux équipes sont complètement opposées. Les Blues réalisent un début de saison quasi sans reproche. Leaders de la Premier League avec trois points d'avance sur Manchester City, ils impressionnent également en Europe où ils viennent de ridiculiser la Juventus (4-0). Tout cela sans Romelu Lukaku, blessé depuis plus d'un mois maintenant. Sur le banc en semaine contre les Turinois, il ne devrait pas débuter la rencontre face à son ancienne équipe de Man Utd mais pourrait acquérir du temps de jeu. L'occasion est belle de repousser les Mancuniens à 15 points. Des Red Devils encore groggy du départ d'Ole Gunnar Solskjaer, mais qui ont bien digéré la première rencontre de l'intérimaire Michael Carrick. L'arrivée possible de Ralf Rangnick doit en tout cas motiver la bande à Ronaldo à faire mieux que leur indigent 0 sur 6 en championnat.