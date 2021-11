Premier League : Chelsea et Manchester United repartent dos à dos

Chelsea et Manchester United ont partagé l’enjeu 1-1 , ce dimanche dans le cadre de la 13e journée de Premier League. Les Blues ont dominé mais les Red Devils ont bien résisté. Romelu Lukaku a joué 10 minutes.

Match a priori déséquilibré entre Chelsea, leader de la Premier League, et Manchester United en pleine crise, pointé à 12 longueurs des Blues.

Manchester United, voulait retrouver des couleurs, après la déroute de samedi dernier à Watford (4-1) qui avait valu le limogeage de Ole Gunnar Sloskjaer. Chelsea voulait maintenir son avance de 3 longueurs par rapport à Manchester City.

Au coup d’envoi Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo sont sur le banc. Comme on pouvait s’y attendre les premiers assauts sont londoniens. Ziyech puis Hudson-Odoi alertent de Gea qui enchaîne deux gros arrêts. On ne joue que depuis 4 minutes.

La domination est blues est flagrante. Mais il faut attendre la demi-heure pour retrouver une nouvelle grosse occasion. Rudiger, aux abords de la surface de Manchester, décoche un missile qui vient s’écraser sur le montant de De Gea.

Malgré une domination insolente et 70% de possession de balle, Chelsea ne trouve pas l’ouverture et c’est 0-0 à la pause.

Une pause salvatrice pour les Red Devils qui prennent les commandes à la 50e. Jadon Sancho ouvre le score contre le cours du jeu. Sur un long dégagement de Fernandes, Jorginho est seul dans sa moitié de terrain et manque son contrôle. Sancho et Rashford en profitent pour se présenter face à Mendy. Sancho fixe le portier sénégalais. C’est 0-1 pour United.

Chelsea reprend les commandes du jeu et se crée une nouvelle énorme occasion à l’heure de jeu. Sur un corner bien tiré vers le point de penalty et dévié par le dos de Wan-Bissaka, Werner frappe à l’entrée du grand rectangle mais son tir tendu termine sa course en tribune.

Cristiano Ronaldo monte à la 64e, mais le Portugais n'arrivera pas à se créer de véritable occasion. Son seul fait d'arme c'est un carton jaune pour rouspetance dans les arrêts de jeu.

La pression des Blues est récompensée à 20 minutes du terme. Wan-Bissaka vise le mollet de Thiago Silva dans la surface de réparation. C’est penalty. Jorghino à la base du but de Manchester se rattrape. Il prend de Gea à contrepied. C’est 1-1.

A la 82e minute Romelu Lukaku est lancé dans l’arène, après plusieurs semaines sur le touche à cause d'une blessure. Mais le Diable Rouge ne réussit pas à offrir le but salvateur à Chelsea. Score final 1-1.

Manchester United a montré un gros caractère ce dimanche soir, une belle réaction des Mancuniens après une semaine compliquée en interne. Au classement Chelsea reste leader en Premier League (30 pts), avec un point d’avance sur Manchester City, et trois sur Liverpool.