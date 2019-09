Praet et Tielemans ambitieux avant d'affronter Manchester United

C’est l’affiche de ce samedi en Premier League, le Leicester de Dennis Praet et Youri Tielemans se déplace à Manchester United. Les Foxes, troisièmes, la belle surprise de ce début de saison Outre-Manche, se déplacent à Old Trafford sur la pelouse des Red Devils, huitièmes et qui restent sur trois matches de suite sans victoire. De quoi acérer les dents déjà bien longues des Foxes, à l’image de Dennis Praet : "C’est difficile à dire, mais je pense qu’on doit aller à Manchester avec beaucoup de confiance et donc on va là-bas pour prendre des points", a déclaré le milieu à la chaîne du club à la veille du déplacement. "Et je pense que rien que dire cette phrase, c’est important. On est une équipe très ambitieuse et on va voir ce qu’on peut faire."

Surtout qu’il y a de quoi faire. Après une victoire en ouverture de leur saison, les Red Devils viennent d’enchaîner deux partages et une défaite. Une défaite sur leur pelouse, face à Crystal Palace (1-2). Mais Manchester reste Manchester et Youri Tielemans préfère rester prudent : "Pour être honnête, je ne les ai pas beaucoup vus jouer cette saison mais rien que dire Manchester United, ça signifie une grosse équipe. Ils ont beaucoup de très bons joueurs. Ce sera un match difficile et nous devrons être à notre meilleur niveau."

Avec Liverpool et Manchester City, Leicester fait partie des trois dernières équipes invaincues cette saison. Les Renards restent sur deux succès après deux partages en début du championnat. Un début de saison (8/12 points) qui rappelle celui de LA saison, 2015-2016, au terme de laquelle, le club du centre de l’Angleterre avait été sacré champion à la surprise générale.