Praet à l'assist pour Tielemans… comme il y a six ans

Les Sporting Boys ont encore frappé ! Ce mardi, Dennis Praet a dévalé le flanc droit du Pirelli Stadium de Burton avant de servir idéalement Youri Tielemans qui a tranquillement fait 0-2. "Certaines choses ne changeront jamais", a tweeté Praet dans la foulée du match (victoire 1-3 de Leicester).



Ce but nous renvoie six ans en arrière. 25 septembre 2013, 6e tour de la Coupe de Belgique. Anderlecht balaie Eupen 7-0 au Stade Constant Vanden Stock. Un match "comme un autre", sauf pour Youri Tielemans. Le médian – tout juste âgé de 16 ans – a marqué le tout premier but de sa carrière ce soir-là. Sur un assist de… Dennis Praet.



A Anderlecht, Dennis Praet avait montré la voie à Youri Tielemans. En Angleterre, les rôles se sont inversés.



Deux ans et demi après les débuts du Louvaniste, c’est un autre gamin au visage poupon qui a débarqué en équipe première chez les Mauves. Les deux médians – sortis de Neerpede - ont fait les beaux jours du Sporting. Ensemble, ils ont notamment décroché le titre en 2014.



Leurs routes se sont séparées à l’été 2016 quand Praet s’est envolé pour la Sampdoria. Un an plus tard, Tielemans a aussi quitté le cocon mauve. Finalement, les deux amis se sont retrouvés il y a quelques semaines à Leicester pour le plus grand plaisir des fans des Foxes.