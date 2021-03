Pourquoi la P4 liégeoise de Thisnes fait tant parler d’elle depuis fin 2020

Rien ne nous incite à faire du second degré avec le noyau mis en place. Que du contraire même. La personnalité de l’homme qui est derrière le projet mérite déjà un minimum d’attention et de respect. Medhy Nossin est, avec son frère cadet Jean-François à la tête du groupe hannutois M.D.H , présent à la fois dans la construction, les toitures et charpentes, mais aussi le développement de l’immobilier. MDH emploie quarante personnes, et donne aussi du boulot à presque deux cents personnes dans la région. La jolie rénovation de la ferme des Dames en plein centre d’Hannut, c’est, par exemple à cette société qu’on la doit. Originalité du projet : un ascenseur pour voitures en plein milieu de la cour intérieure. Au bout du compte, c’est 17 logements et surtout 20 parkings inédits en sous-sol. "Notre expertise est appréciée. Quand nous travaillions dans un rayon de 20 kilomètres autour d’Hannut au début des années 2000, nous avons à présent des projets sur Cointe, Orp ou Ans. Nous proposons des appartements à 180.000 € les 65 mètres carrés, comme, d’autres de grand standing à 600.000 € hors TVA pour un deux cents mètres carrés. "

Et si les nouveaux héros du gazon avaient élu domicile dans l’arrondissement de Huy-Waremme, dans une section de la Ville de Hannut ? A lire depuis le début de cette année, les titres et qualificatifs trouvés sur les réseaux sociaux et les médias régionaux pour décrire le recrutement de Thisnes, une équipe de football de… quatrième provinciale liégeoise, on est en droit d’être curieux.

En période de crise sanitaire et de buvettes fermées en automne dernier, le président a fait venir des containers "buvette" de sa société de construction pour vendre boissons et nourriture en extérieur. Ce fut plutôt apprécié par les 280 personnes venues © Philippe Bughin

Le foot provincial, Medhy Nossin est tombé dedans il y a quelques années à peine parce que Jean-Michel Pasleau , son meilleur ami, banquier assureur était aussi l’entraîneur du Patro Lensois, le club de Lens St Remy. Lors de soirées passées en loge au Standard, les conversations entre les deux hommes finissaient toujours par tourner autour d’un investissement sur place. Ce qui fut finalement le cas. L’expérience n’a pourtant pas duré longtemps ; Medhy, comme il se décrit dans le travail est d’abord un gros caractère, qui mange de l’acier tous les jours (sic). " J’aime diriger un club de foot comme je travaille au quotidien. Si je demande quelque chose pour la fin de semaine, j’aime que cela soit finalisé un jour auparavant. J’ai du mal à déléguer quand on ne voit pas les choses comme moi. Je suis parti du Patro Lensois, club de mon premier village aussi, avant que cela ne dégénère vraiment avec les autres décideurs. On voulait bien de mon argent, mais pas trop de mes idées. " Notre homme avait goûté du ballon, il voulait le savourer autrement ailleurs. C’est ainsi qu’il rejoignait très vite le cercle voisin de Thisnes dès 2019 avec l’ami de toujours, Jean-Michel Pasleau dans ses valises ! Au sein donc de la même entité et la même série 4A Liège ! Et dès la saison 2019-2020, le coup passa très près. A la suite d’une redistribution des points liés à un forfait général de Braives à quelques matches de l’arrêt du championnat pour cause de coronavirus, Villers était sacré champion, avec un petit point de plus que Thisnes. Echaudé par cette issue malheureuse, le nouveau président avait placé la barre très haut au moment d’aborder 2020-2021. " Plus question de perdre du temps. Je voulais les trois C comme j’ai dit à Vincent Gemine , mon conseiller au club et Jean-Michel Pasleau , alors toujours le T1. La coupe, le championnat et le champagne. Au moment de l’interruption de la compétition après quatre matches, nous étions dixièmes et à sept points du leader Marchin. A la mi-temps de ce quatrième match, nous étions menés 1-4 par le… Patro lensois. Je suis passé en rage devant le vestiaire en annonçant à mon ami, le coach que si on ne gagnait pas dans 45 minutes, il était remercié. Je ne comprenais pas sa frilosité. Evoluer avec un quatre à plat derrière, alors qu’en jouant en 3-5-2 en semaine, on plantait six buts à un adversaire de P3… Le match s’est fini sur un 4-4 et sans un but curieusement annulé dans la finale, on s’imposait. "

Medhy Nossin est un président heureux à Thisnes. Il a refusé un appel du pied de Hannut, en P2 car il préfère partir d'un projet au plus bas de l'échelle et le faire grandir échelon par échelon. © Philippe Bughin

Le président avoue avoir été dribblé par l’arrêt du championnat au moment de décider de la suite à donner à ce dernier résultat. Quelque chose s’était cassé. Il décidait ainsi de rebattre toutes les cartes de son club. Le conseiller directeur sportif, Vincent Gemine était écarté et Jean-Michel Pasleau l’entraîneur-ami était forcé d’accepter de reprendre cette fonction, en laissant la place libre à un nouvel entraîneur en vue de 2021-2022. La discussion fut chaude, très chaude, l’amitié liant les deux hommes étant à deux doigts de voler en éclats.

Dans la foulée, un contact était pris avec Thierry Deprez, l’entraîneur de Fize, en P1 liégeoise pour la place de T1. En vain, ce dernier estimant devoir une année de contrat à ses employeurs du moment, après l’arrêt forcé du championnat.

"J’ai été jusqu’à poster une offre d’emploi peu avant la Noêl sur notre site et dans les journaux pour dénicher la perle rare, raconte Medhy Nossin. J’ai reçu deux belles candidatures. Mais en engageant Bastien Heptia, le solide défenseur de Warnant (D3 acff), avec qui je collabore dans mes activités professionnelles, celui-ci m’a mis en contact avec Pierre Longueville, qu’on ne présente plus dans la région. Pierre avait été champion avec Hannut et Warnant, mais était sans club depuis 1,5 an.

Avant le Nouvel An, nous avons scellé notre collaboration pour les trois prochaines saisons.

J’ai le projet de rejoindre la P1 dans les cinq ans. C’est un gros caractère aussi. Mais j’ai confiance.

En deux mois, nous avons déjà construit avec le directeur sportif et lui un solide noyau pour une bonne fois pour toutes sortir de cette maudite P4. "

Et nous voilà arrivés à ce qui explique pourquoi on parle parfois de galactiques en P4, à Thisnes.

Après l’engagement des Bastien Heptia, comme joueur et Pierre Longueville, comme entraîneur, Mathieu Belme sortait de sa retraite à 41 ans pour les rejoindre. Le joueur aux 131 matches en Proximus League passé notamment par Tirlemont, cela reste du lourd à ce niveau.

Et que penser de la signature de Benjamin Petit, venu de Burdinne, du défenseur Marie Mbarga, arrivé d’Ougrée (P2), de l’attaquant Damien Parthoens, arrivé de la P1 de Faimes ou encore du retour aux affaires dans les buts de l’ancien portier de la Raal en D1, Benoît Daniel (ex-Seraing) ?

A leur côté, Valentin Petit (Burdinne), Hugo Dierickx (Wanze Bas Oha), Gautier Pier (Faimes) Mike Merle (Solières B), Pierre-Philippe Landrain (Wasseiges) complètent un mercato de feu.