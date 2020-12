Pourquoi ce qui s'est passé à PSG – Basaksehir était un acte raciste

Réduire une personne à sa couleur de peau, c’est du racisme

Pourquoi ce qui s'est passé à PSG - Basaksehir est bel et bien raciste - © FRANCK FIFE - AFP

"Le problème, c’est de réduire quelqu’un à sa couleur de peau. Ca, c’est du racisme. Cela peut être blessant de réduire quelqu’un à sa couleur de peau, son origine, sa croyance ou sa philosophie. Evitons-nous des blessures inutiles. Moi, si je croise une personne blanche de peau, je ne le désigne pas en tant que blanc. Ce n’est pas dans mon éducation", poursuit Lodonou. "Nous avons toléré des choses intolérables pendant des siècles. Les nouvelles générations n’en peuvent plus. Elles ne sont plus aussi calmes que les générations précédentes."

L’UEFA avait agi, pensait-elle, via sa campagne Say No To Racism, dans laquelle les plus grandes stars du football mondial s’étaient unies pour derrière le slogan. Récemment, les genoux à terre et les poings tendus du Black Lives Matter avaient rythmés les avant-matchs de la Ligue des champions notamment. "Ces dernières années, nous nous sommes battus pour qu’il n’y ait pas du racisme dans les stades. L’UEFA a réalisé une campagne à ce sujet mais nous pouvons constater comme il reste du travail," continue Yves Lodonou. "Il faut que l’institution poursuive son travail de déconstruction, du plafond jusqu’à la cave, et elle ne doit pas se décourager. Elle doit aller chez les supporters, chez les plus jeunes joueurs. Chacun doit essayer de se contrôler et d’utiliser un langage adéquat. Le sport et la culture doivent donner l’exemple aux gens."