"Pour une fois qu'il allait échapper à Messi ou Ronaldo, c'est malheureux pour Lewandowski que le Ballon d'Or ne soit pas décerné"

Il y a quelques mois, France Football a pris la décision de ne pas attribuer le Ballon d'Or pour l'année 2020. Une première depuis sa création. Dans "Complètement Foot", David Houdret a proposé aux journalistes et consultants de l'émission de décerner virtuellement le Ballon d'Or 2020. Qui aurait remporté le trophée ? Qui aurait terminé aux 2e et 3e places du podium ? Sans grande surprise, l'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski , fait l'unanimité chez nos spécialistes. Pour Alex Teklak , il aurait été légitime que Lewandowski obtienne le Ballon d'Or. "A travers ses statistiques, mais surtout du fait que son équipe a réalisé une performance exceptionnelle. Le Bayern a été énorme tout au long de cette année." Et Thomas Chatelle de poursuivre : "individuellement et collectivement, il a sans doute eu le plus d'impact sur l'année 2020 en étant meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Bundesliga, en gagnant la Ligue des Champions et la Coupe d'Allemagne collectivement. Finalement, on peut résumer l'itinéraire de ce joueur par le fait qu'il n'a pas eu besoin de changer de club pour être sur le toit de l'Europe. Lui qu'on a longtemps cité au Real ou dans d'autres grosses cylindrées pour être dans une équipe qui puisse le mener sur le toit de l'Europe, il a finalement eu cette machine-là à son service avec cette équipe de Munich qui a marché sur l'Europe." Au-delà du fait qu'il a tout gagné avec le Bayern, Pascal Scimè tient aussi à souligner les qualités du joueur : "c'est un buteur qui est bien plus qu'un buteur parce qu'il sait être altruiste. Mais il a aussi ce côté positivement égoïste. Quand il entreprend un geste, il sait que c'est pour marquer. Il y a toujours la conviction de marquer chez Lewandowski. Et il n'y a que les grands qui ont cette capacité-là." Manuel Jous met également en avant ses statistiques : "Ça compte toujours pour un Ballon d'Or. Individuellement, la saison dernière, Lewandowski c'est 55 buts en 47 matches. Même s'il n'a pas réussi à marquer en finale de Champions League. Les chiffres sont là. Les performances collectives ont un impact aussi. Le titre en Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la victoire en Champions League. Il a toutes les qualités de l'attaquant complet moderne malgré ses 32 ans et il arrive tout doucement en fin de parcours. Un excellent jeu de tête. Il est fort des deux pieds. Il a de la vitesse. C'est un fantastique joueur. Hélas pour lui, il peut moins s'exprimer, en tout cas collectivement, avec son équipe nationale de Pologne qui est un peu dans le subtop européen. Mais ce qu'il réalise en club est fabuleux et c'est malheureux pour lui que l'année où pour une fois ce Ballon d'or allait échapper à Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'est pas décerné tout simplement." Thierry Luthers regrette lui aussi que le Ballon d'Or ne soit pas décerné cette année : "Lewandowski est un centre-avant de classe mondiale. Il a 32 ans et c'est vraiment triste qu'il n'y ait pas de Ballon d'Or parce que je pense qu'il l'aurait eu. Maintenant, ce n'est pas sûr qu'il l'aura un jour. C'est vraiment dommage parce qu'il a réalisé le triplé championnat d'Allemagne, Coupe d'Allemagne, Champions League. Dans les trois compétitions, il a été le meilleur buteur. C'est une machine à marquer. Il a un sens du but et du déplacement extraordinaires. Je ne lui vois aucun point faible. On peut d'ailleurs discuter du fait qu'on ne l'attribue pas. C'est un petit peu contestable parce que je trouve qu'au bout du compte, on a quand même une année relativement complète et c'est vraiment triste pour ce joueur."

Qui aurait-on trouvé sur les 2e et 3e marches du podium ?

Pour Thomas Chatelle, la deuxième place du podium est aussi occupée par un joueur du Bayern : "c'est Neuer qui est tout simplement redevenu le meilleur gardien du monde et qui a impressionné dans sa régularité et dans cette faculté de se réinventer. Il s'est remis en question avec de la concurrence, notamment celle de Ter Stegen en équipe nationale. Je trouve qu'il est de nouveau le Neuer charismatique et impressionnant qui fait peur à n'importe quel attaquant". Notre consultant complète son podium avec Virgil Van Dijk et épingle la réussite du Liverpool de Klopp : "Je voulais le mettre à l'honneur parce qu'en son absence, on ressent aussi l'importance qu'il a dans cette équipe et dans ce club. Pour moi, le tournant de l'avènement de Liverpool, c'est le transfert de Van Dijk". Alex Teklak place lui aussi le défenseur de Liverpool à la 3e place de son Top 3 : "D'abord parce que c'est un défenseur et ils n'ont plus trop voix au chapitre depuis Cannavaro. Et aussi en termes d'influence sur son équipe. Je trouve qu'il y a eu un Liverpool avant lui. Et il y en a eu un autre après lui. Je pense que c'était le chaînon manquant. Et quand on voit un peu la saison de Liverpool, les stats défensives qu'ils ont cette année, on sent que son absence longue durée se fait ressentir."



Alex Teklak aurait quant à lui vu Kevin De Bruyne sur la 2e marche du podium : "Il est difficile de l'ignorer dans ce top 3, tant son influence a été grandissante avec son équipe, tant Guardiola a été presque dépendant de lui, tant les résultats de City sont très irréguliers lorsqu'il est absent. Il a tellement été plébiscité en Premier League, dans un championnat super exigeant". Manuel Jous fait le même choix que notre consultant : "Il mérite vraiment une place sur le podium cette saison-ci parce qu'il a été juste fabuleux. Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu meilleur joueur, meilleur milieu de terrain dans le Championnat d'Angleterre. Ce qu'il a fait avec Manchester City, c'est 23 assists de la saison dernière, déjà 10 cette saison-ci. Il a élevé son niveau, atteint une dimension que l'on ne pouvait peut-être pas soupçonner. Il est juste beau à voir. Il est altruiste, il est collectif." Notre journaliste complète quant à lui son tiercé avec le Norvégien Erling Haaland : "Il n'a que 20 ans. Sur la saison dernière, c'est 44 buts en 40 matches, toutes compétitions confondues. Il marque plus d'un but par match, il bat aussi tous les records de précocité. C'est vraiment un phénomène. Il a un style pas très académique, mais on n'a pas encore trouvé vraiment la solution pour l'enrayer dans ses matches."



Pour Pascal Scimè et Thierry Luthers, c'est Cristiano Ronaldo qui aurait mérité de figurer à la 2e place. "Il faut regarder les stats et ce qu'il réalise à la Juve est encore assez extraordinaire. Il vient de gagner son 400e match en championnat, toutes compétitions confondues. C'est quand même le premier joueur à faire ça au 21e siècle. Il n'arrête plus de marquer. Il a 35 ans et il paraît inusable, indéboulonnable. Et cette faculté d'adaptation est impressionnante. On était un peu sceptique quand il a quitté le Real pour rejoindre la vieille dame en Italie. Et il a répondu à l'attente", commente Thierry Luthers.