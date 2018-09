Pour sa rentrée, La Tribune accueille Mehdi Bayat ce lundi soir (LIVE vidéo 20h25)

La Tribune fait sa grande rentrée ce lundi soir. Pour l'occasion, Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck et toute leur équipe reçoivent Mehdi Bayat. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette émission en direct vidéo.

Avec Mehdi Bayat, administrateur délégué du Sporting de Charleroi et vice-président de la commission technique de l'Union belge, on abordera le début de saison des Zèbres et le premier rassemblement des Diables Rouges qui se retrouvent à partir de mardi pour préparer le match amical contre l'Ecosse et leur premier match de Nations League face à l'Islande.