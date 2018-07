Pour Paul-José Mpoku, "la défaite est de bon augure pour la suite"

Paul-José Mpoku, auteur d'un match intéressant offensivement, était positif au coup de sifflet finale du match de Supercoupe perdu par le Standard de Liège (2-1) face au Club de Bruges.

"Je crois qu'on a bien bloqué Bruges en début de match et leurs attaquants n'avaient pas beaucoup d'espaces. Malheureusement, on a fait une petite erreur qui se paye cash et on a baissé la tête. En deuxième mi-temps, nous étions dans le camp de Bruges et on s'est créé pas mal d'occasions mais ça n'a pas suffit pour gagner. Cette défaite est, quand même, de bon augure pour la suite".

Ce match a, notamment, permis aux fans du Standard d'observer les nouvelles recrues du club dont Samuel Bastien, très inspiré dans l’entre-jeu liégeois.

"Samuel Bastien a fait un bon match", poursuit Mpoku. "Il a bien pressé vers l'avant et a montré toutes ses qualités offensives et défensives ce qui est intéressant pour la suite. Il va s’adapter rapidement à ce nouveau championnat pour lui, mais on peut bon d'ores et déjà le féliciter pour son match".

Concernant le groupe et les absents, l'ailier des Rouches reste évasif.

"Nous disposons d'un bon groupe mais comme le club souhaite jouer sur les trois tableaux (le Championnat, la Coupe et la campagne européenne), il faut que tout le monde soit prêt. On avait quelques blessés aujourd'hui, Orlando Sa n'est pas encore apte et Mehdi Carcela doit encore revenir. Avec cette équipe et quelques renforts, on pourra jouer les trois compétitions à fond. Est-ce que Mehdi va revenir? Il a un contrat avec le Standard et c'est son club de cœur, mais je ne me mêle pas de ça. Pour Edmilson Junior, on connait tous la situation, il lui reste une année de contrat et ça fait déjà quelques temps qu'il est en Belgique. Quoi qu'il fasse, il restera toujours notre gars."