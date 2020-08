Pour ou contre les 'Final 8' en coupes d'Europe ? Nos experts tranchent

L'UEFA a adopté un nouveau format pour faire rentrer la fin de saison européenne dans le calendrier. Pour la première fois, les confrontations à élimination directe d'Europa League et de Ligue des champions se sont déroulées en une manche sur terrain neutre. A l'heure où les finales sont connues (Séville-Inter en Europa League et Bayern-PSG en Ligue des champions), quel bilan tirer de cette refonte temporaire et surtout, faudrait-il la garder ? Les experts de la rédaction foot de la RTBF vous aident à vous forger un avis.

Ils ont apprécié...

Les 'Final 8' des coupes d'Europe, pour ou contre ? Nos experts tranchent - © GABRIEL BOUYS - AFP

Plusieurs journalistes de la rédaction ont apprécié ce format. Plus directe, plus "folle", laissant la part aux surprises, cette nouvelle mouture donne un coup de frais aux grandes institutions que représentent les coupes d'Europe. "J'aime plutôt bien ce format car il permet davantage de surprise et il minimise l'écart entre les grands et les petits qui sur un match peuvent plus facilement forcer l'exploit comme Lyon l'a prouvé, souligne Eby Brouzakis. Et ça évite des matches "aller" qui font souvent le jeu de la spéculation. Cette formule soulage un calendrier qui est de plus en plus surchargé.

Même son de cloche du côté de Vincent Langendries : "Je n’ai jamais été un partisan de la formule de poules (que ce soit en Europa ou en Ligue des champions). Trop de matchs, trop peu d’intérêt. Et donc cette formule directe regroupant les meilleurs en match unique est une bonne chose. Je poursuivrais l’expérience peut être pour commencer avec un final 4. Des demi finales en une seule manche sur terrain neutre et la finale ...soit 3 matchs au même endroit à une semaine d’intervalle." Je pense que cette formule pourrait être reproposée à l’avenir mais peut-être en final four comme au basket," pense lui aussi Pascal Scimè.

Le format peut ravir les nostalgiques qui retrouvent un peu de la coupe d'Europe d'antan dans cette formule: "Ce que j’aime, c’est qu’on y retrouve en quelque sorte le parfum des Coupes d’Europe old school en match secs dans un mini-tournoi. L’incertitude est plus grande et le suspense également... pas de calcul possible, tu dois être parfait pour passer car il n’y a pas de seconde session!", poursuit Scimè.

Les rencontres en manche unique entraînent forcément moins de spéculation, et il faut se montrer capable aussi de gérer la répétition des efforts en l'espace de quelques jours, complète Manuel Jous. On constate de ce côté-là que Français et Allemands (moins sollicités dans leurs championnats ces dernières semaines) s'en sortent à meilleur compte qu'Espagnols et Italiens (en Champions League, du moins). Ce n'est sans doute pas un hasard... Le principe de la manche unique (auquel il faut ajouter l'impact des huis-clos) rend les issues de matchs beaucoup plus aléatoires, moins prévisibles et...beaucoup plus fertiles en buts.