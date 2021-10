Pour Guardiola, Xavi est prêt pour le Barça : "Il a plus d'expérience que moi quand j'ai repris le club"

Finale : Espagne - Italie : 4-0 - Euro 2012 - 01/07/2012 En l'espace de quatre ans, l'Espagne est devenue l'une des meilleures équipes de football de l'histoire. Dimanche à Kiev, elle a remporté la 14e édition du championnat d'Europe des nations, s'adjugeant la finale 4 buts à 0 aux dépens de l'Italie (mi-temps 2-0). La 'Roja' réalise un triplé inédit à savoir gagner les trois dernières grandes compétitions: l'Euro-2008, le Mondial-2010 et l'Euro-2012. L'Espagne, grâce à des buts de David Silva et de Jordi Alba en première période, de Fernando Torres et de Juan Mata en seconde, a conservé son titre de championne d'Europe en écrasant l'Italie 4 à 0, dans une finale de l'Euro-2012 qu'elle a largement maîtrisée dimanche à Kiev. Les Espagnols, également champions du monde en titre, réalisent un exploit inédit dans l'histoire du football en devenant la première nation titrée dans trois compétitions de rang: Euro-2008/Mondial-2010/Euro-2012.