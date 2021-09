Pologne – Angleterre ou la guerre des buteurs entre Kane et Lewandowski - 01/09/2021 L’Angleterre et la Pologne placées dans le même groupe, c’est l’occasion de retrouver deux des buteurs les plus prolifiques au monde sur la même pelouse. Kane contre Lewandowski, c’est une guerre de canonniers mais dans un match déséquilibré. Les deux capitaines sont des leaders de leur sélection mais si Kane a mené les siens jusqu’en finale du dernier Euro, Lewandowski n’est lui pas parvenu à faire sortir la Pologne de la phase de poules malgré trois buts inscrits en trois matchs. Auteur de 69 buts en 122 sélections, l’attaquant du Bayern s’est toujours démené sur le front de l’attaque polonaise mais n’a jamais semblé capable de fournir le même rendement qu’en club. Moins bien entouré qu’en Bundesliga, il n’a jamais vraiment pu faire briller les rouges et les blancs. De son côté, alors qu’il n’est en sélection que depuis six ans, Harry Kane a déjà battu des légendes des Three Lions comme Alan Shearer ou Frank Lampard. Auteur de 38 buts en 61 sélections, l’attaquant de Tottenham a inscrit 4 buts en 7 matchs lors de l’Euro et a bien failli soulever le trophée à domicile, dans un Wembley plein à craquer. Au vu de leur passif, le duel devrait donc tourner en faveur des Three Lions, d’autant plus que les qualifications pour les grands tournois sont le terrain de jeu préféré de Kane. Le capitaine des Spurs a marqué dans chacun de ses 12 derniers matchs de qualifications européens pour son pays. Le dernier en date ? Contre la Pologne justement où il avait inscrit un penalty. Les chiffres parlent cependant également pour Lewandowski. Le Polonais est le troisième meilleur buteur de l’histoire des éliminatoires pour la Coupe du Monde avec 24 roses plantées en quatre campagnes. A égalité avec Dzeko pour la Bosnie, il est seulement devancé par Shevchenko et ses 26 buts pour l’Ukraine et l’indétrônable Cristiano Ronaldo auteur de 31 pions pour le Portugal. Lewandowski se retrouvera-t-il seul à la troisième position ? Kane poursuivra-t-il sa série ? Réponse le 8 septembre à 20h45 pour la sixième journée de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde.