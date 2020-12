Polo Mpoku marque un superbe coup franc avec Al-Wahda et célèbre ça à sa manière

Polo Mpoku évolue depuis bientôt un an aux Emirats Arabes Unis. Le Congolais, enfant de Sclessin dont il a été un joueur emblématique de ces dernières années, a toujours été réputé pour être une fine gâchette sur coup franc direct. Il l'a encore prouvé dans la rencontre de mardi face au club d'Al-Dhafra. Menés au score sur sa pelouse, Mpoku est parvenu a rétablir l'égalité sur une phase arrêtée dont il a le secret. Excentré sur le côté droit, il a trouvé une trajectoire imparable pour le gardien d'Al-Dhafra, le ballon se logeant dans la lucarne opposée. Il s'en est allé célébrer ce but sur le bord du touche, duquel un membre du staff lui a fourni un masque, qu'il a brièvement porté en guise de célébration. Ce nouveau but témoigne de la forme de Mpoku qui, à 28 ans, semble s'éclater footballistiquement. Il y a quelques semaines, il gratifiait son équipe d'une frappe lointaine remarquable. Al-Wahda est cinquième du championnats des Emirats après huit rencontres jouées.