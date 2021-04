Poissons d'avril sportifs : quand la réalité écrase la fiction... (Partie 1)

On vous le raconterait, vous ne le croiriez pas. On en aurait fait des poissons d’avril, vous les auriez taxés de " fantaisistes ". Et pourtant, oui : ces faits sportifs ont bien eu lieu. À l’évidence, ils étaient forcément faux ; au vrai, ils étaient vraiment vrais. Quand la réalité dépasse (si souvent) la fiction...

Manque de bol : jour de finale, il a plu, le jeu est ralenti. La pression fait le reste : le lance-roquettes est enrayé, Charybde et Scylla sont oubliés, Ferrero est son rocher. Mighty Martin s’incline en 3 courtes manches (6-1, 6-3, 6-2) : il ne retrouvera plus jamais l’embellie, atteignant fugacement la 14e place mondiale. En 2008, à 30 ans, il range la raquette, corps usé et fourbu : " J’ai vraiment bossé sur le tard ; jeune, je préférais faire la fête… " expliquait-il. Verkerk était pourtant bien né : un 31 octobre… comme son classieux compatriote Marco Van Basten .

La veille, Justine et Kim ont disputé leur première finale belgo-belge, mais la Hollande s’en tape. Ce 8 juin 2003, les campings de Frise sont chauds boulettes : en finale de Roland-Garros, un grand dadais d’1,98 m dispute le Trophée des Mousquetaires face au spécialiste de la brique du moment, Juan Carlos Ferrero . Il se nomme Martin Verkerk et, selon ses propres dires, il " n’entraîne sérieusement son tennis que depuis 18 mois ". Le grand Batave a débarqué Porte d’Auteuil avec la chasuble flasque de 46e mondial… et va avaler ses rivaux, un par un. Un peu comme si le Serbe Miomir Kecmanovic (qui ?) défiait Rafa Nadal dans quelques semaines en finale à Paris.

23 novembre 1983, Lens-Anderlecht : le "pierre-papier-ciseaux" de Jacky Munaron

" À la Sainte-Flora, plus rien ne fleurira " : en ce maudit soir de novembre, Jacky Munaron honnit… les cailloux. Anderlecht porte alors haut son statut de grand d’Europe : sept mois plus tôt il a gratté contre Benfica la Coupe UEFA, six mois plus tard il n'échouera qu'aux tirs au but en finale à Tottenham. Au Stade Bollaert de Lens, qui résonne si souvent des " Corons " de Pierre Bachelet, Franky Vercauteren et sa bande mènent tranquillement grâce au but inscrit en fin de match par leur killer-maison Erwin Vandenbergh. Les Sang et Or locaux en ont un peu marre de bouffer du Belge au menu : aux deux tours précédents, ils ont croisé (et dominé) Gand et l’Antwerp.

Dans les arrêts de jeu, dans un stade en feu, c’est le coup du caillou : ultime rush brouillon des Lensois, Kenneth Brylle met fin à trois tournés-boulés/bousculades/fausses queues en ajustant une passe en retrait pour son portier. Le règlement vient de changer : interdiction pour le gardien de s’emparer du cuir en main sur la remise d’un équipier. Le ballon au sol caracole bizarrement… pour gicler soudainement par-dessus l’inté pied droit de Jacky-le-craquant mauve et finir sa course molle en fond de cage !

Colère noire de Munaron qui s’en va exhiber, sous les yeux du ref russe de service, un gros caillou qui, jeté de la tribune, aurait, foi de Jacquouille, dévié le cuir en le percutant ! Mais c’est connu : un Soviet suprême ne moufte pas, et le 1-1 final est entériné. Le match terminé, Munaron jardinera tout son rectangle – avant l’hiver, c’est conseillé. Il y ramasse cailloux, canettes, briquettes et tessons et les brandit face aux caméras. Rien n’y fit… et le Sporting ne portera d’ailleurs pas plainte : les projectiles émanaient de la tribune des supporters mauves ! Justice sera faite au retour : Anderlecht se qualifiera 1-0, but de De Greef. Qui se prénommait Walter, et non Pierre.

Notez, Munaron connut d’autres maladresses : de retour du Mexique avec les Diables en 86, et du haut du Balcon de l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le bon Jacky balança son veston à la foule. Avec, dedans, sa médaille de la petite Finale… Nom d'une pierre.