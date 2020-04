PODCAST, Dodi Lukebakio: "On va reprendre tout doucement, par petit groupe de 8 joueurs"

Dodi Lukebakio était l’invité de l'émission "Complètement (PAS) Foot" ce dimanche avec David Houdret, Pascal Scime et Joachim Mununga. Le joueur du Hertha Berlin a notamment évoqué sa vie en confinement, la reprise des entrainements en Allemagne et le report de l’Euro. Il est également revenu sur le don qu’il a fait au CHU Saint Pierre et appelle une nouvelle fois les autres joueurs et sportifs à faire de même.

À Berlin, Dodi Lukebakio vit le confinement de façon sereine : "C’est un peu différent car habituellement on est toujours dehors. Mais honnêtement, je n’ai pas beaucoup de mal avec ça. Je suis plutôt un casanier. Je vis avec ma femme et avant cela, on avait pu voir nos familles. Donc on le vit assez bien." Comme dans plusieurs clubs allemands, les joueurs du Hertha Berlin ont renoncé à une partie de leur salaire : "On n’a pas été mis au chômage technique mais on s’est mis d’accord avec le club pour pouvoir aider les employés. Et un arrangement a été trouvé."

Dodi Lukebakio retrouvera le chemin des entrainements ce lundi : "On va reprendre tout doucement, par petit groupe de 8 joueurs. Et on verra comment va évoluer la situation. Jusqu’à présent, ils annoncent qu’on va normalement reprendre le championnat le 2 mai." Et de poursuivre sur la manière dont il appréhende cette reprise : "Je vais essayer de faire attention, qu’on prenne un peu de distance. Mais sinon je suis motivé et je vais me donner à fond pour retrouver la forme parce que ça n’a pas été facile de rester enfermé pendant longtemps."

Depuis le début de confinement, le joueur a continué à s'entrainer chez lui : "J’ai suivi tout le programme d’entrainement. Je me sens en forme. J’ai même mal au dos pour vous dire, à force de toujours faire du vélo et des exercices à la maison. Le sol est dur et je suis un peu fragile du dos (rires). Puis ces derniers temps, on pouvait quand même sortir pour courir. Vivement le ballon !"



Le joueur belge est aussi revenu sur le don qu’il a fait au CHU Saint-Pierre pour l’achat de respirateurs : "Ça me tenait vraiment à cœur de faire ce geste-là. Etant donné qu'on a aujourd’hui les moyens de pouvoir venir en aide à tous ceux qui en ont besoin, je me sentais obligé de le faire. En plus, je suis né là-bas. J’invite aussi les autres à le faire parce qu’on se doit d’aider tous ceux qui sont dans le besoin. […] Et pas seulement les joueurs de foot ou les sportifs, il y a beaucoup de gens qui gagnent aussi bien leur vie en dehors des sportifs. Je trouve que c’est un devoir de faire ce geste-là."



Le Diablotin a également évoqué son désir de rejoindre les Diables Rouges : "C’est vraiment un rêve, une fierté de pouvoir porter ce maillot un jour. J’essaie de donner toutes mes possibilités pour que le sélectionneur, Roberto Martinez, puisse un jour remarquer que je suis prêt. Mais avant toute chose, j’espère que tout va évoluer au niveau de ce virus. On verra après si je pourrai être apte sur le terrain." Et de poursuivre sur le report de l’Euro, une "bonne" chose pour le Diablotin qui pourra murir un an de plus ? "C’est dommage que l’Euro soit reporté de cette manière. Mais c’est clair que c’est bien pour moi. Donc j’espère pouvoir en profiter."

Pour conclure, le joueur souhaite faire passer un dernier message : "J’aimerais inviter tout le monde, spécialement ceux qui ont les moyens d’aider tous ces gens qui travaillent, qui font partie du personnel des hôpitaux et qui consacrent leur vie à aider tous ceux qui sont aujourd’hui affectés par ce virus. Pourquoi ne pas faire un geste pour que le monde évolue d’une meilleure façon. Et qu’on puisse s'aider les uns les autres, c’est-à-dire rester à la maison et suivre vraiment les instructions pour que le virus ne soit pas plus propagé."